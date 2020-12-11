قائمة ريال مدريد – عودة فالفيردي في الدربي أمام أتليتكو

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، عن قائمة فريقه لمواجهة جاره أتليتكو مدريد في دربي العاصمة.

ريال مدريد يستقبل أتليتكو مدريد في الجولة 13 من الدوري الإسباني على ملعب ألفريدو دي سيتفانو مساء السبت.

وشهدت القائمة عودة فيدي فالفيردي بعد تعافيه من الإصابة، بينما يتواصل غياب إدين هازارد ومارتن أوديجارد وماريانو دياز ولوكا يوفيتش.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة من 11 مباراة، بينما يتصدر أتليتكو مدريد الترتيب برصيد 26 نقطة من 10 مباريات.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي

الدفاع: سيرخيو راموس – رافاييل فاران – إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – داني كارباخال – ألفارو أودريوزولا – فيرلان ميندي – مارسيلو

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس – فيدي فالفيردي – إيسكو

الهجوم: كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو – لوكاس فاسكيز – فينيسيوس جونيور – رودريجو

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