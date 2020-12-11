مؤتمر زيدان: كل المباريات في ريال مدريد هي نهائي.. ويورينتي لم يفاجئني

يرى زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، أن كل مواجهات فريقه هي مباريات نهائية.

ريال مدريد يستقبل أتليتكو مدريد على ملعب ألفريدو دي ستيفانو مساء السبت في الجولة 13 من الدوري الإسباني.

وصرّح زيزو خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "الأمر الجيد هو أننا قدّمنا مباراة مميزة قبل أيام، إنها مباراة دربي، ونحن نريد أن نبرهن على قدراتنا في كل مباراة دون التفكير في لقب الدوري، نريد الفوز بكل مباراة لأننا فريق تنافسي، كما أنها مباراة كبيرة، دون أن نفكر في أننا حامل اللقب، نريد فقط الدفاع عن لقبنا وهذا ما سنواصل فعله حتى النهاية".

وعند سؤاله عما إذا كان منافسه أتليتكو مرشحا للفوز بلقب الدوري، أجاب: "نعم، بالطبع، هذا ما يثبتونه بما يقدمونه في الملعب، أتليتكو المتصدر الآن ولطالما كان فريقا تنافسيا".

كما قاررن بينه وبين منافسه دييجو سيميوني: "أنا وسيميوني كل من يمتلك ما يميزه، ولا يستطيع أن يكون الشخص الآخر. عندما درست التدريب، قالوا لي في العديد من المرات إنني يجب أن أكون أنا. كل شخص لديه نقاط قوته ونقاط ضعفه. سميوني مدرب كبير وأنا أحاول القيام بعملي".

وسُئل زيدان عن موقف مارسيلو وإيسكو الخارجين من حساباته مؤخرا: "سأثق دائما في هؤلاء اللاعبين وسأعتمد عليهم بالطبع. لطالما أظهرا قيمتهما، كل ما في الأمر أنهما لم يشاركا كثيرا مؤخرا. أنا عليّ أن أختار، هذا هو عملي".

كما أشاد بـ ماركوس يورينتي لاعبه السابق المتألق مع أتليتكو: "يورينتي لا يفاجئني، إنه لاعب صاحب مستوى عالٍ، وهو يُظهِر وجها آخر لم يظهره في ريال مدريد، يلعب بطريقة مختلفة الآن، إنه لاعب مميز وهذا معروف، أنا سعيد لأجله".

وزف أنباء إيجابية: "فالفيردي وكارباخال سيكونان معنا، تدربا بشكل طبيعي".

ومع اعتماده على سيرخيو أريباس في مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ الحاسمة، هل يواصل تصعيد الشبان؟

زيدان أوضح: "هذا يعتمد على الوضع. هناك الكثير من اللاعبين الذين يمكن تصعيدهم، ولذا عليهم أن يكونوا مستعدين دائما".

لو خسر أمام أتليتكو سيودع الليجا؟ زيدان رفض الإجابة: "تسألون دائما عما سيحدث، لكن علينا أن نلعب المباراة أولا، ونحن نرغب في تقديم مباراة كبيرة، إنها مباراة للمتعة ولتقديم كل ما لدينا. نمتك لاعبين قادرين على القيام بأمور عظيمة".

وعن إمكانية رحيل إيسكو في يناير، لم يعط زيدان إجابة مباشرة: "أتفهم جيدا أن إيسكو يخوض القليل من الدقائق، ولكننا نمتلك العديد من اللاعبين وهذا ما يجعل مهمة المدرب معقدة في اختيار 11 اسما".

وأخيرا، أوضح زيدان طبيعة الوضع في ريال مدريد: "هنا كل المباريات نهائية، إنها فرصة أخرى لإثبات قدراتنا كفريق، مثلما فعلنا في المباراة الماضية".

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة من 11 مباراة، بينما يتصدر أتليتكو مدريد الترتيب برصيد 26 نقطة من 10 مباريات.

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