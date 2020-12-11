اتهام ميتشو بالتحرش بنادلة وخروجه بكفالة تمهيدا لمحاكمته

الجمعة، 11 ديسمبر 2020 - 16:40

كتب : FilGoal

ميتشو - الزمالك - المقاولون العرب

خرج ميلوتين سريدوفيتش المدير الفني لمنتخب زامبيا بكفالة قدرها 10 آلاف راند جنوب إفريقي تمهيدا لمحاكمته بداعي تحرشه بنادلة في جنوب إفريقيا.

وذكر الحساب الرسمي لهيئة الادعاء الوطنية الجنوب إفريقيا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن مدرب زامبيا مثل أمام محكمة نيو برايتون الابتدائية اليوم الجمعة بتهمة تحرشه بنادلة.

ووفقا لبيان هيئة الادعاء الوطنية فإنه يزعم أن "امرأة تبلغ من العمر 39 عاما تعمل كنادلة في ملعب ولفسون وكانت تقدم القهوة يوم 7 ديسمبر الماضي أثناء بطولة ألعاب كوسفا في بورت إليبزابيث عندما سألت ميتشو إن كان يريد بعض السكر مع قهوته وأشار إلى عورتها وقال إنه يريد نوع آخر من السكر".

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وأضاف البيان "اشتكت السيدة لرئيسها الذي بدوره حذر ميتشو من تكرار الواقعة".

وأتم البيان "في وقت لاحق من اليوم ذاته ذهبت السيدة لتوزيع القهوة مجددا وزعمت أن ميتشو حاول لمسها".

وأوضحت هيئة الادعاء أن ميتشو بعد دفع الكفالة المحددة من المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 25 فبراير 2021.

وسبق لميتشو تدريب أورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا ثم الزمالك ومؤخرا منتخب زامبيا.

ميتشو زامبيا
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