النني: نحتاج للقتال من أجل العودة لطريق الانتصارات لأننا نستحق ذلك

الجمعة، 11 ديسمبر 2020 - 16:04

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال - دوندالك

أصر محمد النني متوسط ميدان أرسنال على أن فريقه "يقاتل" من أجل تخطي البداية السيئة في الدوري الإنجليزي.

وسجل النني أول أهدافه في موسم 2020-2021 مع الجنزر بتسديدة صاروخية في شباك دوندالك الإيرلندي في الدوري الأوروبي، أمس الخميس.

أرسنال حقق الفوز في مبارياته الـ 6 في الدوري الأوروبي وتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، مقابل احتلال المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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وقال النني في تصريحات نقلتها صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية: "نركز على الدوري الإنجليزي الآن لأننا خسرنا عددا من المباريات، ونعرف أن الأمر صعب، لكننا نتحد سويا كفريق".

وتابع "علينا جميعنا أن نتحد، الجميع في أرسنال، نعرف أن هناك المزيد ونحتاج للقتال وتقديم كل شيء من أجل العودة لطريق الانتصارات لأننا نستحق ذلك".

وأضاف "قدمنا كل شيء على أرضية الملعب ونمر بسوء حظ بعض الأحيان، كرة القدم كذلك لكن علينا الإيمان بإمكانية العودة لطريق للانتصارات".

وتطرق للحديث عن مواجهة بيرنلي المقبلة: "بالطبع أنا مستعد وسأقدم كل شيء للفريق لمساعدته، سندفع أنفسنا لتقديم ما نحتاج للفوز في مباراة الأحد".

وأتم عن هدفه "قبل المباراة أشعر بأنني سأسجل، بدأنا المباراة بقوة وضغطنا من الأمام".

محمد النني أرسنال الدوري الإنجليزي
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