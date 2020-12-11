"الأمر يعود للفريق والطاقم الفني بأكمله".. مورينيو مدرب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي

حصد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام جائزة مدرب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي.

وفاز البرتغالي بالجائزة بعدما تنافس مع فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، وديفيد مويس مدرب وست هام وأولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد.

وتعد تلك المرة الرابعة التي يحصد فيها مورينيو الجائزة، والأولى منذ شهر مارس 2007 عندما كان مدربا لـ تشيلسي.

وقال مورينيو لموقع الدروي الإنجليزي: "يقولون إنها جائزة مدرب الشهر، لكن بالنسبة لي فريق الشهر أو أفضل طاقم فني في الشهر".

وأضاف "الأمر يعود للاعبين والمدربين والمساعدين، والمحللين وأخرين".

Jose has 𝗪𝗢𝗡 November's Premier League 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐡 award! 🏆#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/9JsFzcMxZk — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 11, 2020

وخلال شهر نوفمبر حقق الديوك اللندنية، الفوز على برايتون ووست بروميتش ألبيون ومانشستر سيتي وتعادل مع تشيلسي، ولم تسكن شباك أي أهداف في المباريات الأربع.

وسبق مورينيو، كل من كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون في شهر سبتمبر الماضي، ونونو سانتو مدرب ولفرهامبتون في شهر أكتوبر الماضي.

وكان مورينيو قد سرب فوزه بالجائزة بصورة رفقة طاقمه الفني أمس قبل الإعلان الرسمي من الدوري الإنجليزي.