"الأمر يعود للفريق والطاقم الفني بأكمله".. مورينيو مدرب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 11 ديسمبر 2020 - 14:24

كتب : FilGoal

مورينيو - توتنام - أرسنال

حصد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام جائزة مدرب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي.

وفاز البرتغالي بالجائزة بعدما تنافس مع فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، وديفيد مويس مدرب وست هام وأولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد.

وتعد تلك المرة الرابعة التي يحصد فيها مورينيو الجائزة، والأولى منذ شهر مارس 2007 عندما كان مدربا لـ تشيلسي.

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وقال مورينيو لموقع الدروي الإنجليزي: "يقولون إنها جائزة مدرب الشهر، لكن بالنسبة لي فريق الشهر أو أفضل طاقم فني في الشهر".

وأضاف "الأمر يعود للاعبين والمدربين والمساعدين، والمحللين وأخرين".

وخلال شهر نوفمبر حقق الديوك اللندنية، الفوز على برايتون ووست بروميتش ألبيون ومانشستر سيتي وتعادل مع تشيلسي، ولم تسكن شباك أي أهداف في المباريات الأربع.

وسبق مورينيو، كل من كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون في شهر سبتمبر الماضي، ونونو سانتو مدرب ولفرهامبتون في شهر أكتوبر الماضي.

وكان مورينيو قد سرب فوزه بالجائزة بصورة رفقة طاقمه الفني أمس قبل الإعلان الرسمي من الدوري الإنجليزي.

جوزيه مورينيو توتنام مدرب الشهر الدوري الإنجليزي
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