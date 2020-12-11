الساحر يكتب تاريخا يحدث لأول مرة.. برونو فيرناديز لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي

ظفر برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد بجائزة الأفضل في شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي رسميا.

برونو فيرنانديز النادي : مانشستر يونايتد

وتوج برونو بالجائزة بعدما تفوق في التصويت على بن تشيلويل من تشيلسي وجاك جريليش من أستون فيلا وبيير إيميل هويبيرج من توتنام وأنجيلو أوجبونا من وست هام وجيمس وارد برواس من ساوثامبتون.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفوز بها اللاعب البرتغالي بالجائزة خلال الموسم الجاري بعد دومينيك كالفيرت لوين مهاجم إيفرتون في سبتمبر، وسون هيونج مين من توتنام في أكتوبر.

وسجل برونو أربعة أهداف وصنع هدفا في أربع مباريات خلال شهر نوفمبر.

وأصبح برونو هو ثالث يفوز بالجائزة ثلاث مرات خلال عام ميلادي واحد بعد آشلي يونج مع أستون فيلا في 2008 وهاري كين مع توتنام في 2017.

وبذلك أصبح برونو هو أول لاعب أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي يظفر بالجائزة ثلاث مرات خلال عام ميلادي واحد.

وتوج برونو بالجائزة في شهري فبراير ويونيو السابقين.

وبشكل عام فإن أكثر من توج بالجائزة عبر تاريخها هو مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو بواقع تسع مرات.

وقال اللاعب الملقب بالساحر البرتغالي: "من الصعب الحصول على تلك الجائزة وأنا فخور للظفر بها للمرة الثالثة".

وأتم "سأكون سعيدا عندما أفوز بالدوري الإنجليزي، أن أتي إلى إنجلترا ولناد ضخم كان للفوز بالدوري وأعتقد أنه أمامنا فرصة لفعل ذلك".