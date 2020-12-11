محكمة إيطالية تؤيد حكم السجن 9 سنوات على روبينيو في تهمة الاغتصاب

أيدت المحكمة الاستئناف في مدينة ميلانو الإيطالية الحكم بالحبس 9 سنوات للبرازيلي روبينيو وصديقه ريكاردو فالكو بتهمة اغتصاب.

روبينيو النادي : سانتوس

وأدين نجم منتخب البرازيلي وصديقه بتهمة اغتصاب فتاة تبلغ 23 عاما في مدينة ميلانو.

ووفقا لشبكة "جلوبو سبورتي" البرازيلية، سيصدر قرار المحكمة خلال 90 يوما مع أسباب تأييد الحكم، ومن ثم سيستأنف محامي روبينيو وصديقه أمام محكمة النقض في إيطاليا.

وكان روبينيو قد وقّع عقدا للانضمام لصفوف نادي سانتوس للمرة الثالثة في مسيرته أكتوبر الماضي، لكن بعد أسبوع تقرر إيقاف التعاقد بالتراضي بين الطرفين على خلفية القضية المدان بها.

وأعلن أحد الرعاة فسخ تعاقده مع نادي سانتوس احتراما "للمرأة" لأن الشركة لم تُبلغ بتوقيع النادي مع النجم السابق لريال مدريد وميلان ومانشستر سيتي.

وكان روبينيو البالغ 36 عاما قد وقّع لسانتوس والحصول على راتب 271 دولار شهريا في ظل الأزمة التي تضرب النادي ماليا، وهو أعلى بقليل من الحد الأدنى للأجور في البرازيل.

تجربة روبينيو الأخيرة في أوروبا جاءت بقميص إسطنبول باشاك شهير التركي وانتهت عقب التتويج بلقب الدوري التركي لأول مرة في تاريخ النادي.

خاض روبينيو 100 مباراة مع البرازيل وسجل 28 هدفا، توج مرتين بكأس القارات وفاز بكوبا أمريكا 2007.