لامبارد مدافعا عن سولشاير: يتم انتقاده أكثر من البقية لأنه كان لاعبا سابقا ليونايتد

الجمعة، 11 ديسمبر 2020 - 11:24

كتب : FilGoal

لامبارد - سولشاير

يؤمن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي أن نظيره أولي جونار سولشاير في مانشستر يونايتد يتم انتقاده بشكل أكبر من بقية المدربين لكونه لاعبا سابقا للنادي.

وتحدث لامبارد قائلا: "نمر جميعا بأوقات جيدة وأخرى سيئة وهذه المهنة لديها متطلباتها، وآخر شيء أريد القيام به هو إبداء رأيي حول موقف أولي أعتقد أن ذلك سيكون خاطئا".

واستدرك "لكن بما إنني لعبت لتشيلسي فأستطيع الإجابة على السؤال، أعتقد أن الناس ينظرون إليك بنظرة مختلفة وخلال الفترات الصعبة سيكون من السهل على الجميع القول إن سبب حصولنا على الوظيفة هو كوننا لاعبين سابقين في الفنادي".

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وأردف "يتم استخدام ذلك الأمر ضدك وكل ما تفعله هو العمل ضد ذلك سواء أنا أو أولي أو أي شخص آخر في هذا المنصب، لسنا وحدنا من اتخذنا مسار التدرب وهناك مدربين آخرين، لكن أنا أقول ما أشعر به فقط".

واتم لامبارد حديثه "لكن الشي ء الوحيد الذي لا يمكنك فعله هو الشكوى من ذلك الأمر، نحن فقط نواصل العمل وأنا على يقين بأن هذا ما يفعله أولي في الكواليس كما أفعله أنا كل يوم مع تشيلسي".

وتعرض سولشاير لانتقادات حادة عقب فشله في قيادة مانشستر يونايتد للتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وتوديعه المسابقة من دور الجموعات.

لامبارد سولشاير تشيلسي مانشستر يونايتد
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