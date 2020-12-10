بيرباتوف: كل حصة تدريبية مع رونالدو تشبه الحرب.. لا يشرب الخمر حتى في الكريسماس

يعتبر نفسه محظوظا باللعب ولو لمدة موسم واحد فقط رفقة كريستيانو رونالدو. هنا نتحدث عن ديميتار بيرباتوف نجم مانشستر يونايتد وتوتنام السابق.

بيرباتوف وقّع مع مانشستر يونايتد في صيف 2008، ليزامل كريستانو لمدة موسم.

وعن تلك الفترة، قال بيرباتوف: "كنت محظوظا باللعب مع كريستيانو لمدة موسم".

وأضاف في حوار مع (betfair) والتي نقلته صحيفة ماركا الإسبانية "كل حصة تدريبية مع رونالدو كانت تشبه الحرب. ولا يوجد أي شيء سيء في كونك شخص تريد الفوز دائما".

وتابع "رونالدو فتى جيد ومرِح، ولكنه محترفا للغاية حتى في احتفالات الكريسماس، فلم أشاهده يشرب الخمر أبدا في أي احتفالية".

وأكمل حديثه قائلا: "هو يهتم بنفسه للغاية، يأتي التدريبات مبكرا ويتدرب في صالة الجيم، وبعد التدريبات يبقى للتدرب على التسديد على المرمى. دائما يُصمم على أن يكون الأفضل".

ورفض بيرباتوف فكرة المقارنة بين كريستيانو وليونيل ميسي، مشيرا إلى "حتى يعتزل رونالدو وميسي، لن ندرك حجم ما قدمه هذا الثنائي في عالم الرياضة لأننا اعتدنا على رؤيتهما يوميا".

وتطرق بيرباتوف للحديث عن وضع النجم الفرنسي بول بوجبا مع مانشستر يونايتد.

ويتمنى بيرباتوف أن "يعود بوجبا لأفضل نسخة منه، لأنه فتى جيد جدا. أتمنى له الأفضل".

واستكمل "هل ذهابه إلى ريال مدريد سيحل الأزمة؟ ربما التواجد مع زيدان سيكون جيدا لبداية جديدة".

وأوضح "واثق من أن بوجبا يقدر على أن يكون عظيما، لأن زيدان لعب في نفس مركزه وكان الأفضل، ولذلك التواصل بينهما سيكون مميزا".