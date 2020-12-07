في انتظار الحوار الناري.. رايولا: مشوار بوجبا انتهى مع يونايتد

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 18:14

كتب : FilGoal

بول بوجبا - مانشستر يونايتد

فجر مينو رايولا أحد أشهر وكلاء اللاعبين حول العالم، مفاجأة مدوية بخصوص مستقبل موكله بول بوجبا مع مانشستر يونايتد.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

س: ماذا عن مستقبل بوجبا مع يونايتد؟

رايولا: أستطيع أن أقول إن الأمر انتهى بالنسبة لـ بوجبا مع مانشسستر يونايتد.

أخبار متعلقة
مويس: الكرة خرجت ومرت فوق رأسي قبل أن يسجل بوجبا التعادل بوجبا عن فترته مع يونايتد: لم أعرف قط أصعب من ذلك.. المنتخب نسمة هواء نقية ديشامب: بوجبا تأثر ذهنيا وليس في أفضل حالاته بالطبع لاعب يونايتد السابق: بوجبا لم يقدم أي شيء للفريق سوى المشاكل

الجزء السابق هو جزء مقتضب من حوار ناري منتظر أجراه رايولا مع شبكة توتو سبورت الإيطالية.

ومن المنتظر أن يُنشر الحوار بالكامل يوم الثلاثاء، ولكن الشبكة الإيطالية حرصت على تشويق المتابعين حول العالم، بنشر الجزء البسيط من كلام رايولا عن مستقبل بوجبا.

وسيتحدث رايولا في حواره مع كواليس صفقات تمت خلال سوق الانتقالات الماضية، إلى جانب أمور قد تحدث في المستقبل وتخص زلاتان إبراهيموفيتش.

حديث رايولا عن بوجبا، جاء بعد حديث اللاعب نفسه عن الظروف الصعبة التي يعيشها داخل جدران مانشسستر يونايتد.

وقال بوجبا خلال تواجده في معسكر منتخب فرنسا الماضي: "فترتي مع يونايتد؟ لم أعرف قط مثل تلك الفترة الصعبة في مسيرتي".

وأضاف "المنتخب الفرنسي بمثابة الهواء النقي للتنفس الآن".

بوجبا صاحب الـ 27 عاما انضم لـ مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي عام 2016.

ولعب بوجبا 13 مباراة هذا الموسم من بينهم 7 مباريات كبديل.

وسجل بوجبا هدفين وصنع مثلهما هذا الموسم في كل البطولات مع يونايتد.

وبشكل عام، شارك بوجبا في 66 مباراة تحت قيادة أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد الحالي.

في إنجلترا بوجبا مانشسستر يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
أوسيمين يغيب عن نابولي حتى 20 ديسمبر 7 دقيقة | الدوري الإيطالي
وكيل مروان لـ في الجول: تم تفعيل عقده الجديد مع الأهلي.. ومن لا يريد رؤيته فليقرر رحيل موسيماني 15 دقيقة | مصر
في انتظار الحوار الناري.. رايولا: مشوار بوجبا انتهى مع يونايتد 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إنزاجي: لاتسيو يمكنه أن يصنع التاريخ أمام بروج 50 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بعد 20 عاما في الغُربة.. أجيري يعود للدوري المكسيكي من بوابة مونتيري ساعة | أمريكا
تعافي وليد سليمان من فيروس كورونا ساعة | مصر
11 نقطة من لائحة المسابقات: حالات جديدة لخصم النقاط وقواعد كورونا وحلول لأزمات مزمنة ساعة | الدوري المصري
كومان: ليس من اللطيف أن نقول من الأفضل بين ميسي ورونالدو لأنه ثنائي رائع 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن عقوبة كاف بشأن الشحات وموقفه من السوبر الإفريقي 2 خبر في الجول - أسماء قائمة الأهلي المحلية والإفريقية للموسم الجديد 3 نهائي الكأس - شريف ضمن 22 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش 4 ميتشو يهنئ موسيماني بدوري الأبطال: قلت لك لن تخسر أبدا
قد ينال إعجابك