في انتظار الحوار الناري.. رايولا: مشوار بوجبا انتهى مع يونايتد

فجر مينو رايولا أحد أشهر وكلاء اللاعبين حول العالم، مفاجأة مدوية بخصوص مستقبل موكله بول بوجبا مع مانشستر يونايتد.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

س: ماذا عن مستقبل بوجبا مع يونايتد؟

رايولا: أستطيع أن أقول إن الأمر انتهى بالنسبة لـ بوجبا مع مانشسستر يونايتد.

الجزء السابق هو جزء مقتضب من حوار ناري منتظر أجراه رايولا مع شبكة توتو سبورت الإيطالية.

ومن المنتظر أن يُنشر الحوار بالكامل يوم الثلاثاء، ولكن الشبكة الإيطالية حرصت على تشويق المتابعين حول العالم، بنشر الجزء البسيط من كلام رايولا عن مستقبل بوجبا.

وسيتحدث رايولا في حواره مع كواليس صفقات تمت خلال سوق الانتقالات الماضية، إلى جانب أمور قد تحدث في المستقبل وتخص زلاتان إبراهيموفيتش.

حديث رايولا عن بوجبا، جاء بعد حديث اللاعب نفسه عن الظروف الصعبة التي يعيشها داخل جدران مانشسستر يونايتد.

وقال بوجبا خلال تواجده في معسكر منتخب فرنسا الماضي: "فترتي مع يونايتد؟ لم أعرف قط مثل تلك الفترة الصعبة في مسيرتي".

وأضاف "المنتخب الفرنسي بمثابة الهواء النقي للتنفس الآن".

بوجبا صاحب الـ 27 عاما انضم لـ مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي عام 2016.

ولعب بوجبا 13 مباراة هذا الموسم من بينهم 7 مباريات كبديل.

وسجل بوجبا هدفين وصنع مثلهما هذا الموسم في كل البطولات مع يونايتد.

وبشكل عام، شارك بوجبا في 66 مباراة تحت قيادة أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد الحالي.