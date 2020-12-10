مران الزمالك - رسالة من باتشيكو للاعبين.. وعودة أوناجم للتدريبات الجماعية وتأهيل لأوباما

حرص جايمي باتشيكو مدرب الزمالك على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران ووجه لهم رسالة.

وقال باتشيكو للاعبيه: "أمامنا مباراة مهمة بعد يومين، علينا أن نبدأ انطلاق الدوري بتحقيق الانتصار، وطي صفحة الماضي تماما".

وخاض يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب وسط الزمالك تدريبات منفردة بالكرة في إطار خضوعه لبرنامج تأهيلي بعد عودته للتدريبات، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا. وذلك على هامش المران الجماعي اليوم الخميس.

وخضع محمد أشرف "روقا" لتدريبات خاصة على هامش المران، إذ قام بالركض حول الملعب لتنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في الركبة والتي تعرض لها خلال مواجهة طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر، والتي فاز بها الأخير بنتيجة 3-1.

وانتظم محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم في التدريبات الجماعية بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي في صالة الجيم.

وأدى اوناجم فقرة في صالة الجيم قبل أن يتواجد في أرض الملعب خلال تدريبات الفريق اليوم الخميس، وخاض تدريبات بالكرة وبعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.

وحضر فاروق جعفر رئيس لجنة الكرة في الزمالك تدريبات اليوم الخميس، لمساندة الفريق والجهاز الفني واللاعبين.

وعقد جعفر جلسة مع عبد الحليم علي مدير الكرة في الزمالك، لمتابعة أحوال فريق كرة القدم.

وخضع لاعبو الزمالك لتحليل "رابيد تيست" الخاص بالكشف عن فيروس كورونا "كوفيد 19" قبل انطلاق مران الخميس، وذلك في إطار البروتوكول الطبي قبل كل مباراة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لموسم 2020-2021 يوم السبت.

ولم يتحدد بعد ملعب مواجهة الفريقين في الدوري، وعلم FilGoal.com من مصدر في نادي الزمالك، إن هناك معلومة وصلت للإدارة أن المواجهة قد تقام في استاد السويس أو الكلية الحربية، لكن لم تصل أي خطابات رسمية بعد. (طالع التفاصيل)