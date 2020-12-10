مصدر من الزمالك لـ في الجول: مواجهة المقاولون قد تقام في السويس أو الكلية الحربية.. ننتظر خطابا رسميا

الخميس، 10 ديسمبر 2020 - 16:07

كتب : FilGoal

استاد السويس الرياضي

قال مصدر في نادي الزمالك إن فريقه لم يتم إبلاغه حتى الآن بمكان مواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري، مشيرا إلى أنه وصلتهم معلومة أنها قد تقام على استاد السويس أو الكلية الحربية. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "لم يتم إبلاغنا بملعب مباراة المقاولون العرب، ننتظر خطابا في الساعات المقبلة".

وواصل "وصلتنا معلومة أن المواجهة قد تقام على استاد السويس أو الكلية الحربية".

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وأتم "لكن لا يسعنا سوى انتظار القرار الرسمي".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن خوض الزمالك لأول خمس مباريات في الموسم الجديد من الدوري خارج ملعبه لغلق استاد القاهرة بسبب الصيانة.

وحسبما علم FilGoal.com فقد اتفق الزمالك مع اتحاد الكرة والأندية على تبديل مبارياته الأولى في الدوري لخارج الأرض، ولحين الانتهاء من إصلاح استاد القاهرة. (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في أولى مبارياته بالدوري المصري للموسم الجديد 2020-2021 يوم السبت المقبل.

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