كاف يعلن حيثيات عقوبة الاتحاد الجابوني.. "بسبب إهانة أوباميانج وسلوكه المؤسف"

أعلنت لجنة القيم في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وقائع وأسباب توقيع غرامة بقيمة 10 آلاف دولار على الاتحاد الجابوني لكرة القدم، على خلفية أحداث مباراة جامبيا والجابون. بسبب بيير إيمريك أوباميانج ورفض استئنافه.

وقال نص البيان: "وقعت غرامة بقيمة 10 آلاف دولار على الاتحاد الجابوني لكرة القدم فيما يخص أحداث مباراة جامبيا والجابون خلال الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021".

وواصل البيان: "السبب المعلن هو خرق القيم الرياضية والنزاهة، ولكي نوضح ذلك قام طاقم التحرير في كاف باستشارة اللجنة المستقلة لنشر وقائع العقوبة".

وأشار إلى الوقائع بالنص التالي:

"اللاعب بيير إيمريك أوباميانج نشر على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي صورة تعبيرية، بإشارة بذيئة بالإصبع إلى كاف، وبغية إزالة أي غموض بشأن الهدف من رسالته، حرص اللاعب على وضع العلامة بجانب كاف نفسه وموجهة إليه".

"اللجنة المستقلة وجدت المحتوى عدائي ومهين، ويسبب تشويه شرف وصورة كاف، لتقرر لجنة المحلفين ألا توافق على أي احتجاج أو استئناف تقدم به السيد أوباميانج في أعقاب الحادث المؤسف، بل وقررت إعلان كل تلك التفاصيل على الملأ والتي تصدر من لاعب كبير في عالم كرة القدم والذي كان سلوكه مؤسفا".

"بناء على بحثنا، لم يعد ذلك المنشور متاحا".

"وكتذكير، كاف أبدى أسفه لتلك الحادثة ووعد بفرض عقوبات عليها من خلال بيان صحفي صدر عن أمينها العام في ذلك الوقت".

ماذا حدث؟

بيير إيمريك أوباميانج استخدم حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ليوضح أن السلطات في جامبيا احتفظت بجوازات سفر بعثة منتخب بلاده وأبقتهم في المطار لساعات.

وقامت سلطات المطار بالاحتفاظ بجوازات سفر اللاعبين وعدم تواجد مسؤولي الاتحاد الجامبي لإنهاء كافة الترتيبات إلا أن ذلك استمر لساعات طويلة.

وكتب بيير إيمريك أوباميانج قائد منتخب الجابون وقتها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي معلقا على الموقف: "أريد أن أعرف لماذا احتفظت جامبيا بجوازات سفرنا وأبقونا في المطار؟ هل نحن رهائن؟ هل ستغمض عينيك؟ أريد أن أرى الحلقة المقبلة من هذا الفيلم".

وأضاف نجم أرسنال: "ما حدث لن يقلل من عزيمتنا، لكن لابد أن تعرف الناس ما حدث خاصة كاف، لأنه يتحمل مثل هذه المسؤوليات".

وغادرت بعثة المنتخب الجابوني المطار في جامبيا صباح يوم المواجهة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في السادسة مساء نفس اليوم، والتي تستضيفها جامبيا.

جامبيا فازت بنتيجة 2-1 ضد الجابون ليصبح رصيدها 7 نقاط في الصدارة بنفس عدد النقاط التي حصدتها الجابون صاحبة المركز الثاني.

لينشر أوباميانج تغريدة عقب المباراة قائلا: "خسرنا كرجال بفخر".