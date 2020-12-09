2×1.. صلاح هداف ليفربول في دوري الأبطال بالهدف الأسرع في تاريخ الريدز أوروبيا

الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 - 20:06

كتب : إسلام أحمد

محمد صلاح - ليفربول

أصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لـ ليفربول في دوري أبطال أوروبا متفوقا على القائد التاريخي ستيفن جيرارد.

ورفع صلاح رصيده إلى 22 هدفا مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا متفوقا على جيرارد صاحب الـ 21 هدفا.

هدف الجناح المصري جاء بعد مرور 55 ثانية من انطلاق صافرة اللقاء بعدما انفرد بمرمى ميتييلاند الدنماركي مسجلا هدف التقدم المبكر للغاية.

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وصار هدف صلاح في مباراة اليوم هو أسرع هدفا في تاريخ ليفربول بدوري أبطال أوروبا.

ورفع صلاح رصيده التهديفي للموسم الحالي في دوري الأبطال إلى 3 أهداف.

وكان موسم 2017-2018 شهد تسجيل صلاح لـ10 أهداف، ثم خمسة أهداف في الموسم الذي تلاه والذي حصد فيه الحُمر اللقب في النهاية، و4 أهداف في النسخة الماضية.

صلاح سجل أهدافه الـ 22 في 39 مباراة بدوري الأبطال، بينما سجل جيرارد أهدافه الـ 21 في 73 مباراة.

ويحل خلف صلاح وجيرارد، ساديو ماني برصيد 17 هدفا وروبرتو فيرمينو برصيد 15 هدفا.

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