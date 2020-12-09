موسيماني يتحدث عن أول لقاء بينه وبين جماهير الأهلي قبل نهائي إفريقيا

الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 - 18:53

كتب : FilGoal

الصورة من الحساب الرسمي لـ الأهلي

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن شعوره في أول لقاء بينه وبين جماهير الفريق الأحمر قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني في تصريحات للاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "من لا يريد أن يكون محبوبا من جماهير فريقه وأنا أحبهم أيضا".

وأضاف "كان الأمر رائعا عندما رأيت جماهير الأهلي لأول مرة في اليوم الذي يسبق نهائي إفريقيا كانوا يغنون لنا ولي بالتحديد وكان ذلك رائعا ولا يصدق وأصابني بالقشعريرة".

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وأضاف "شكرت جماهير الأهلي وألقيت عليهم التحية لأنهم خصصوا جزءا من وقتهم ليأتوا إلينا قبل نهائي إفريقيا وغنوا لنا وهذا يعني الكثير من الحب والإيمان والثقة وهذا جميل لأنها أول مرة أراهم فيها".

وأكمل "غير ذلك كنت أراهم بشكل فردي في الشوارع لكني أعرفهم لأنني زرت القاهرة مرتين ورأيت ماذا يفعلون ولكن منذ قدومي إلى هنا لم ألتق بهم".

وأتم تصريحاته "لذلك أتمنى أن تعود الحياة إلى طبيعتها وأن يعودون إلى المدرجات مرة أخرى".

وقاد موسيماني الأهلي للتويج بدوري أبطال إفريقيا بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف، بعدما غابت البطولة عن القلعة الحمراء منذ 7 سنوات.

كما قاد الأهلي للفوز بكأس مصر بالتغلب على طلائع الجيش في النهائي بركلات الترجيح.

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