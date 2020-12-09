سولشاير يرفض الحديث بالنيابة عن بوجبا ويوجه رسالة لـ مينو رايولا

رفض أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد التحدث حول الوضع الحالي لبول بوجبا في فريقه، كما وجه رسالة إلى مينو رايولا وكيل النجم الفرنسي.

قبل الهزيمة أمام لايبزيج 2-3 في دوري أبطال أوروبا وفشل الفريق في بلوغ دور الـ16، خرج رايولا بتصريحات مثيرة للجدل حول مستقبل بوجبا مع يونايتد.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "عليكم أن تسألوا بوجبا نفسه عما إذا كان سعيدا في يونايتد أم لا، لن أتحدث بالنيابة عنه".

وأضاف "بول يركز على بذل أقصى ما في وسعه من أجل الفريق ويقوم بعمل كبير في التدريبات، يحتاج فقط للحفاظ على تركيزه في المباريات".

وكان بوجبا قد دخل بديلًا في الدقيقة 61 من مباراة لايبزيج، وكان هو من سجل هدف يونايتد الثاني في الدقيقة 82.

وشدد المدرب النرويجي "ليس هذا هو الوقت المناسب للحديث عن قدوم أو مغادرة أي لاعب".

وعند سؤاله عما إذا كانت تصريحات رايولا قد أثرت على قراراته في اختيار تشكيل يونايتد لمباراة لايبزج، أجاب سولشاير "نمتلك قائمة جيدة. نحن فريق واحد ومتماسك".

ووجه رسالته لوكيل اللاعب بقوله "سيصبح الوضع أفضل حالًا إذا أدرك وكيل أعمال بوجبا أن كرة القدم لعبة جماعية وأننا جميعنا أعضاء في فريق واحد. هذا آخر ما سأقوله في هذا الشأن. لا أود أن أتحدث في هذه المسألة مرة أخرى".

وأتم "الحديث يختلف وراء الكواليس، ومن جانبي، لن أتحدث عن وكيل أعمال بول مرة أخرى".

رايولا وكيل أعمال بوجبا قال إن موكله يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق، مشيرا إلى أن بيعه أفضل من رحيله مجانا لأنه لن يجدد عقده، مشيرا إلى أن يوفنتوس قد يكون أحد الراغبين في ضمه.

وصرح رايولا عبر صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية قائلا: "من غير المجدي أن ندور حول الأمر، بوجبا ليس سعيدا في مانشستر يونايتد".

وواصل "لم يعد يعبر عن نفسه كما يتوقع منه والآن يرغب في الرحيل".

وأكمل "سيحب فكرة الرحيل لأنه بحاجة لتغيير الفريق والأجواء، عقده ينتهي بعد عام ونصف، لكنني أعتقد أن أفضل حل للطرفين هو بيعه في سوق الانتقالات المقبلة".

وتابع "إن لم يحدث، فمانشستر يونايتد يخاطر بفقدانه مجانا، خاصة وأن بوجبا لا ينوي تجديد عقده".

وأردف "يوفنتوس؟ ربما، قد يكون وجهته التالية، لما لا؟ من بين الأشياء الأخرى، علاقته مع ناديه السابق وزملائه السابقين رائعة".

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وأتم "في وقت تفشي وباء فيروس كورونا، لا توجد أندية كثيرة يمكنها التكفل براتب بول بوجبا، أهم شيء هو أن يكون مرغوبا فيه".

حديث رايولا عن بوجبا، جاء بعد حديث اللاعب نفسه عن الظروف الصعبة التي يعيشها داخل جدران مانشسستر يونايتد.

وقال بوجبا خلال تواجده في معسكر منتخب فرنسا الماضي: "فترتي مع يونايتد؟ لم أعرف قط مثل تلك الفترة الصعبة في مسيرتي".

وأضاف "المنتخب الفرنسي بمثابة الهواء النقي للتنفس الآن".

بوجبا صاحب الـ 27 عاما انضم لـ مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي عام 2016.

ولعب بوجبا 14 مباراة هذا الموسم من بينهم 8 مباريات كبديل.

وسجل بوجبا هدفين وصنع مثلهما هذا الموسم في كل البطولات مع يونايتد.

وبشكل عام، شارك بوجبا في 67 مباراة تحت قيادة أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد الحالي.