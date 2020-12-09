كومان: خسرنا المباراة في أول نصف ساعة بسبب البداية السيئة

يرى رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة أن الخسارة أمام يوفنتوس جاءت بسبب البداية السيئة في أول نصف ساعة.

وتغلب يوفنتوس على برشلونة بثلاثة أهداف دون رد على ملعب كامب نو ليهبط الفريق الكتالوني للمركز الثاني.

وقال كومان لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "أعتقد أننا خسرنا المباراة في أول نصف ساعة، إذ بدأنا بداية سيئة".

وتابع "لم نلعب بشكل جيد في الدفاع، وافتقرنا للعدوانية في خط الوسط، بينما لعب يوفنتوس بشكل جيد".

وأضاف كومان "كان يوفنتوس أقوى خاصة في أول نصف ساعة لذلك استحق الفوز".

وأوضح المدير الفني "هناك بعض الإيجابيات من المجموعة وهي فوز برشلونة بجميع المباريات الخمسة قبل ذلك".

وشدد "يمكنك أن تجادل أيضا أن ركلة الجزاء الأولى التي تم منحها ليوفنتوس ليست كذلك، وبينما إذا منحوها لهم فعليهم احتساب أخرى لليونيل ميسي".

وأتم تصريحاته "لا تنس أننا لعبنا مباراتين ضد يوفنتوس، وفزنا عليهم 2-0 في تورين".