الشحات: لو تعاقد الأهلي مع زيزو سأكون أول مستقبليه.. وموسيماني هددني بالقتل بسبب الوداد

الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 - 01:49

كتب : FilGoal

حسين الشحات يسجل ويحتفل بهدف الأهلي الثاني في الوداد

قال حسين الشحات جناح الأهلي إنه لو تعاقد ناديه مع أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك سيكون أول من يستقبله في القلعة الحمراء.

وتحدث الشحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "إذا أراد الأهلي التعاقد مع زيزو سأكون أول من أستقبله في النادي والمنافسة بيننا في الملعب ستكون لصالح الفريق".

وعن رحيل رمضان صبحي إلى بيراميدز علق "رمضا لاعب كبير ويصنع الفارق مع أي فريق ورحيله أحزنني".

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وبسؤاله عن فترة مدربه السابق ريني فايلر في الأهلي قال الشحات: "فايلر كان يحتسب علينا خطأ في المران لو الكرة ارتفعت عن الأرض من أي لاعب".

وكشف الشحات عن تهديد مدربه الحالي بيتسو موسيماني له بالقتل لو كان أهدر هدفه في إياب نصف نهائي إفريقيا ضد الوداد المغربي.

وقال : "موسيماني قال لي الهدف رائع لكن لو كنت أهدرته لقتلتك".

وأتم "موسيماني في أول جلسة معنا قال لنا أنا هنا للفوز بدوري أبطال إفريقيا".

وتوج الأهلي بلقب دوري الأبطال بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف في استاد القاهرة في الـ27 من شهر نوفمبر الماضي.

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