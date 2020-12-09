الشحات يحكي كواليس مشادته مع مصطفى محمد بعد نهائي إفريقيا

كشف حسين الشحات لاعب الأهلي ما دار بينه وبين مصطفى محمد مهاجم الزمالك عقب نهائي إفريقيا.

وقال الشحات عبر قناة أون تايم سبورتس1: "كل ما حدث بيني وبين مصطفى محمد ليس إلا سوء تفاهم من قبل المباراة".

وأضاف "بعد المباراة كنت أصرخ وأقول لقد فزنا وأنا أقف أمام مصطفى محمد ومن هنا بدأت المشادة".

وأكمل "ولكن لاعبو الزمالك الكبار شيكابالا وحازم إمام تدخلوا سريعا وانتهى كل شيء".

وأتم تصريحاته "بعد نهائي إفريقيا بعدة أيام تواصلت مع مصطفى محمد عن طريق شخص آخر وتصالحنا معا".