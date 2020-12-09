الشحات يحكي كواليس مشادته مع مصطفى محمد بعد نهائي إفريقيا

الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 - 01:38

كتب : FilGoal

حسين الشحات مع الأهلي أمام صن داونز

كشف حسين الشحات لاعب الأهلي ما دار بينه وبين مصطفى محمد مهاجم الزمالك عقب نهائي إفريقيا.

مصطفى محمد

النادي : الزمالك

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال الشحات عبر قناة أون تايم سبورتس1: "كل ما حدث بيني وبين مصطفى محمد ليس إلا سوء تفاهم من قبل المباراة".

وأضاف "بعد المباراة كنت أصرخ وأقول لقد فزنا وأنا أقف أمام مصطفى محمد ومن هنا بدأت المشادة".

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وأكمل "ولكن لاعبو الزمالك الكبار شيكابالا وحازم إمام تدخلوا سريعا وانتهى كل شيء".

وأتم تصريحاته "بعد نهائي إفريقيا بعدة أيام تواصلت مع مصطفى محمد عن طريق شخص آخر وتصالحنا معا".

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