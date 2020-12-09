قائد لاتسيو لا يريد مواجهة ليفربول أو بايرن ميونيخ في دوري الأبطال

أعرب تشيرو إيموبيلي قائد لاتسيو عن فخره بقيادة الفريق للتأهل للدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، لكن لا يرغب في مواجهة ليفربول أو بايرن ميونيخ حامل اللقب.

لاتسيو تأهل بشق الأنفس بعد التعادل مع كلوب بروج بهدفين لكل فريق. (طالع التفاصيل)

وقال إيموبيلي عقب نهاية اللقاء عبر شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية: "نحن فخورون بما فعلناه. لقد عانينا قليلا في نهاية المباراة، لكنهم عانوا أيضا".

وأضاف ضاحكا "كانت لدي فرصة جيدة للتسجيل، وقد أحتاج إلى التحدث إلى البستاني لأن الكرة ارتدت كثيرا قبل التسديد".

وأردف "ظللنا متحدين حتى لو كان هناك العديد من اللاعبين المهمين الذين غابوا عن المباراة، فقد فعلنا شيئا غير عاديا".

وأكمل "نحن مفاجأة لأننا كنا في غائبين لفترة طويلة في دوري الأبطال، لقد قدمنا كل شيء. الكل كان متحمسا من المدرب إلى النادي، نعلم أن المشجعين عانوا معنا في الداخل ونحن فخورون بما فعلناه".

وأتم "الليلة كانت صعبة، كلوب بروج فريق مهم. الآن ننتظر القرعة ونأمل ألا يتم نلتقي مع فرق كبيرة مثل بايرن ميونيخ أو ليفربول. لدينا الحماس ونستمتع باللعب. الشيء المهم هو اكتساب الخبرة في هذه المسابقة".

إيموبيلي سجل 5 أهداف وصنع هدفا في 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم ليصبح على بُعد هدفا واحدا من صدارة ترتيب الهدافين.

تعادل رفع رصيد لاتسيو إلى 10 نقاط في المركز الثاني بينما توقف رصيد بروج عند 8 نقاط ينتقل بها للمشاركة في دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

الفوز أو التعادل كان كافيا للتأهل لدور الـ 16 للمرة الثانية في تاريخ النسور منذ موسم 1999-2000.

سيموني إنزاجي المدير الفني الحالي كان مهاجما للفريق الذي تأهل منذ 20 عاما لدور الـ 16، حينها انتهى مشوار الفريق بدور ربع النهائي أمام فالنسيا الإسباني.