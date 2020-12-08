ليلة الأبطال- لاتسيو إلى ثمن النهائي بشق الأنفس.. ودورتموند يؤمن الصدارة

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 - 22:46

كتب : FilGoal

تشيرو إيموبيلي - لاتسيو - دورتموند - دوري أبطال أوروبا

تأهل لاتسيو إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه بعد تعادل بشق الأنفس 2-2 أمام كلوب بروج البلجيكي.

وحسم بوروسيا دورتموند الألماني صدارة ترتيب المجموعة بالفوز خارج قواعده على زينيت سان بطرسبرج الروسي بنتيجة 2-1.

المجموعة السادسة ضمن خلالها دورتموند تأهله منذ الجولة الماضية، لينحصر صراع الوصافة بين لاتسيو وبروج في الجولة الأخيرة.

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نسور العاصمة الإيطالية خاضت المباراة على ملعب الأولمبيكو والفوز أو التعادل يكفي للتأهل لدور الـ 16 للمرة الثانية في تاريخه منذ موسم 1999-2000.

سيموني إنزاجي المدير الفني الحالي كان مهاجما للفريق الذي تأهل منذ 20 عاما لدور الـ 16، حينها انتهى مشوار الفريق بدور ربع النهائي أمام فالنسيا الإسباني.

لاتسيو تقدم أولا في المباراة عن طريق خواكين كوريا في الدقيقة 12 من متابعة تسديدة لويس ألبرتو الذي تصدى لها الحارس.

رد الفريق الضيف جاء بعد 3 دقائق عن طريق فورمير بالطريقة ذاتها من متابعة لكرة ارتدت من يد الحارس بيبي رينا.

تشيرو إيموبيلي سجل هدف التقدم للنسور في الدقيقة 27 من علامة الجزاء، وزاد سوبول من متاعب الضيوف بعد تعرضه للطرد في الدقيقة 39 لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

الفريق البلجيكي ضغط بكل قوة في الشوط الثاني فسجل فاناكين هدف التعادل في الدقيقة 76 برأسية قوية.

فيما عاد لاعبو لاتسيو واعتمدوا على المرتدات التي لم تسفر عن أي شيء، كاد لاعبو الفريق البلجيكي أن يخطفوا بطاقة التأهل في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع بتسديدة من شارل دي كيتيلير ارتطمت بالعارضة.

تعادل رفع رصيد لاتسيو إلى 10 نقاط في المركز الثاني بينما توقف رصيد بروج عند 8 نقاط ينتقل بها للمشاركة في دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

زينيت × دورتموند

وفي الأراضي الروسية خسر زينيت للمباراة الثالثة على التوالي والخامسة الموسم الجاري في دور المجموعات بنتيجة 2-1.

دورتموند تفوق وحسم الصدارة برصيد 13 نقطة بينما اكتفى السماوي الروسي بنقطة واحدة.

الشوط الأول من اللقاء انتهى بتقدم أصحاب الأرض عن طريق سيباستيان داريوسي في الدقيقة 16.

وفي الشوط الثاني أجرى لوسيان فافر تغييرين بنزول جيوفاني رينا ويوسف موكوكو في الدقيقة 58 بدلا من يوليان براندت وباسلاك.

هدف التعادل جاء في الدقيقة 68 عن طريق لوكاس بيتشيك من متابعة لتسديدة ماتس هوملز.

وفي الدقيقة 78 سجل البلجيكي أكسيل فيتسل هدف الفوز بتسديدة قوية على يسار الحارس من خارج منطقة الجزاء في شباك فريقه السابق.

دوري أبطال أوروبا زينيت سان بطرسبرج بوروسيا دورتموند لاتسيو ليلة الأبطال
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