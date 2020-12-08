بيراميدز: قرار كاف أكد قناعتنا بحسن نية إبراهيم حسن

أبدى هاني سعيد المدير الرياضي لـ بيراميدز، رضاه التام بقرار لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بإيقاف إبراهيم حسن جناح الفريق لمدة عامين، منهم 22 شهرا مع إيقاف التنفيذ، بسبب وجود مادة منشطة في تحليله عقب نصف نهائي الكونفدرالية ضد هوريا كوناكري.

إبراهيم حسن النادي : بيراميدز بيراميدز

وقال سعيد في تصريحات رسمية: "قرار كاف أكد قناعة نادي بيراميدز التامة بتوفر حسن النية عند إبراهيم حسن بتناوله أدوية علاجية بها أحد المواد المحظورة بغير قصد منه دون الرجوع لطبيب فريق الكرة، وهو ما تفهمته المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات وقبلت تظلم اللاعب والنادي في الجلسة التي تمت بواسطة كاف".

وأضاف "النادي منذ اللحظة الأولى وأعلن مساندته للاعبه الذي يتمتع بخلق رائع ويجتهد في المباريات والتدريبات لقناعته بأن ما حدث مجرد خطأ غير مقصود والنادي سانده ودعمه وكلف محاميا سويسرا بمتابعة القضية حتى صدر القرار الذي في فحواه براءة للاعب".

وكشف "اللاعب بقرار كاف بات من حقه المشاركة في المباريات بعد يوم 18 يناير المقبل، عقب الاكتفاء بالمدة التي تم إيقافه فيها مؤخرا وعدم وجود سابقة تعاطيه لأي منشطات والنادي سعيد بعودته وبالقرار المنصف من جانب كاف".

وأشار كاف في بيانه اليوم الثلاثاء إلى أن إبراهيم حسن سيتم إيقافه لعامين منهم 22 شهرا مع إيقاف التنفيذ بسبب حصوله على المنشطات بشرط ألا يرتكب اللاعب مخالفة مماثلة خلال عامين.

لذا تم إيقاف إبراهيم حسن من تاريخ تقديم طلب الحصول على الإعفاء لاستخدام علاجه بداية من 18 نوفمبر 2020 وحتى 18 يناير 2021.

وبذلك سيغيب إبراهيم حسن عن مواجهتي بيراميدز أمام الاتحاد الليبي في دور الـ32 من الكونفدرالية.