إندبندنت: منتخب قطر قد يشارك في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022

قد نشهد حدوث مفاجأة لأول مرة باستدعاء منتخب من قارة ليشارك في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قارة أخرى في المونديال الذي يستضيفه.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الثلاثاء أن منتخب قطر قد يشارك في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 الذي يقام في أراضيه.

وأشار التقرير إلى أن تلك الخطوة تأتي بعد مفاوضات بين الاتحاد الآسيوي والأوروبي لكرة القدم.

وأوضح التقرير أن المنتخب القطري سيشارك في أي من المجموعات التي تضم خمس منتخبات لإعطاء مزيدا من التوازن في التصفيات بين كل المجموعات.

هذا بالإضافة لمنح المنتخب القطري فرصة الإعداد الجيد للمونديال.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن المجموعة الأقرب التي قد يتواجد بها المنتخب الملقب بالعنابي هي الأولى التي تضم كل من البرتغال وأيرلندا ولوكسمبورج وصربيا وأذربيجان.

وهناك مفاوضات أخرى قد تضع المنتخب القطري في المجموعة الثانية أو الرابعة أو الخامسة.

وتضم المجموعة الثانية كل من إسبانيا والسويد واليونان وجورجيا وكوسوفو.

أما المجموعة الرابعة تضم فرنسا وأوكرانيا وفنلندا والبوسنة والهرسك وكازاخستان.

فيما تضم المجموعة الخامسة كل من بلجيكا وويلز والتشيك وبيلاروسيا وإستونيا.

وأشار التقرير إلى أنه من غير المرجح حتى الآن أن يتم احتساب نقاط منتخب قطر في المجموعة التي سيتواجد بها وسيسمح فقط للفريق الذي لديه راحة من خوض إحدى الجولات أن يخوض ودية ضد العنابي.

وتقام التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بوجود 10 مجموعات تضم أول خمسة فيهم خمسة منتخبات.

أما المجموعات من السادسة للعاشرة فتضم ستة منتخبات.

وسبق لمنتخب قطر اللعب في كوبا أمريكا 2019 بعد دعوتهم ومن المقرر دعوتهم مجددا لنسخة البطولة في 2021.

هذا بالإضافة لإمكانية مشاركتهم في كأس الكونكاكاف الذهبية الخاصة بقارة أمريكا الشمالية حيث يرغب الاتحاد القطري في إعداد المنتخب بأفضل شكل ليتأهل للمراحل الإقصائية في المونديال.