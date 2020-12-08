مساعد مورينيو السابق: لولا خرق اللعب المالي النظيف لكان يونايتد بطل 2018 وليس سيتي

يؤمن ريكاردو فورموسينيو مساعد جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لتوتنام والسابق لمانشستر يونايتد أن الشياطين الحُمر كانوا ليتوجوا بالدوري الإنجليزي في عام 2018 لولا خرق مانشستر سيتي لقواعد اللعب المالي النظيف.

وتحدث فورموسينيو لصحيفة "ريكورد" الإنجليزية قائلا: "لم نكن الأبطال هذا صحيح لكننا فزنا بالدوري الأوروبي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وكأس الدرع الخيرية".

وواصل "في معركتنا مع مانشستر سيتي الذي لم يثبت كما حدث لاحقا خرقه لقواعد اللعب المالي النظيف، بالحقيقة الرياضية كنا سنكون الأبطال لذلك الموسم".

وأشاد فورموسينيو بمورينيو وقال: "قد يسأل الناس لماذا هو الأفضل وأجيب دائما لأنه يفكر بشكل أسرع من البقية ويخرج بالحلول".

وأتم "عندما نتحدث عن نضج الآخرين على المستوى التكتيكي فإنه يمضي قدما بمسافة عن الآخرين، إنه مختلف للأفضل حتى إنني أقول إنه أفضل بكثير".

وكان يونايتد أنهى الموسم المذكور 2017-2018 في المركز الثاني بفارق 19 نقطة عن سيتي المتصدر.

وقال مورينيو في وقت سابق إن ذلك الموسم هو أحد أفضل إنجاز له خلال مسيرته التدريبية رغم التتويج ببطولات عدة.

وأتم "البعض قد يقول إنني مجنون لقد فزت بـ25 بطولة ويختار المركز الثاني كأحد أفضل إنجازاته في مسيرته ولكنني أقول ذلك لأن البعض لا يعرف ما يحدث خلف الكاميرات".