قبل مباراة الموسم.. عودة راموس وكارفاخال لـ ريال مدريد

استعاد ريال مدريد خدمات لاعبيه سيرجيو راموس وداني كارفاخال في مباراة قد تحدد الكثير من موسم ريال مدريد في أوروبا.

ويستضيف ريال مدريد منافسه بروسيا مونشنجلادباخ الألماني غدا الأربعاء في سادس جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثانية.

ويغيب راموس عن ريال مدريد منذ التوقف الدولي في شهر نوفمبر الماضي للإصابة.

وفي السياق ذاته غاب كارفاخال عن ريال مدريد منذ مواجهة إنتر ميلان في رابع جولات دوري الأبطال في نهاية نوفمبر الماضي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في المجموعة بسبع نقاط خلف جلادباخ المتصدر بثماني نقاط.

ويتساوى ريال مدريد مع شاختار دونتسيك الثاني بسبع نقاط بفارق المواجهات المباشرة.

فيما يأتي إنتر ميلان رابعا بخمس نقاط.