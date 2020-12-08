قبل مباراة الموسم.. عودة راموس وكارفاخال لـ ريال مدريد
الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 - 17:41
كتب : FilGoal
استعاد ريال مدريد خدمات لاعبيه سيرجيو راموس وداني كارفاخال في مباراة قد تحدد الكثير من موسم ريال مدريد في أوروبا.
ويستضيف ريال مدريد منافسه بروسيا مونشنجلادباخ الألماني غدا الأربعاء في سادس جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثانية.
ويغيب راموس عن ريال مدريد منذ التوقف الدولي في شهر نوفمبر الماضي للإصابة.
وفي السياق ذاته غاب كارفاخال عن ريال مدريد منذ مواجهة إنتر ميلان في رابع جولات دوري الأبطال في نهاية نوفمبر الماضي.
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في المجموعة بسبع نقاط خلف جلادباخ المتصدر بثماني نقاط.
ويتساوى ريال مدريد مع شاختار دونتسيك الثاني بسبع نقاط بفارق المواجهات المباشرة.
فيما يأتي إنتر ميلان رابعا بخمس نقاط.