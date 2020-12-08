كاسيميرو: سأحب الفوز بالدوري الأوروبي وتعلمنا في ريال مدريد حسم النهائيات

يفضل كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد التتويج بالدوري الأوروبي في حال فشل الفريق في التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

كاسيميرو النادي : ريال مدريد

ويعاني ريال مدريد من موقف صعب حيث يحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 7 نقاط ويحتاج للفوز على ضيفه بروسيا مونشنجلادباخ غدا الأربعاء من أجل التأهل.

وقال كاسيميرو في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مونشنجلادباخ: "لو فشلنا في التأهل في دوري أبطال أوروبا سأحب التتويج بالدوري الأوروبي، لكننا لا نفكر سوى في الفوز غدا".

واستدرك "نعلم أن مباراة مونشنجلادباخ هي أهم مباراة في السنة وعلينا التعامل معها على أنها مباراة نهائية، وتعلمنا في ريال مدريد أننا لا نلعب النهائيات ولكن نفوز بها".

وواصل "مونشنجلادباخ منافس قوي ويتصدر المجموعة ولذلك علينا احترامه، ولكننا سنلعب على الفوز بالمباراة".

وأعرب كاسيميرو عن سعادته بعودة سيرخيو راموس لتشكيل الفريق في المباراة المرتقبة.

وأوضح "ناتشو ورفائيل فاران يؤديان بشكل جيد، لكن راموس واحد من الأفضل في التاريخ وهو قائد بالنسبة لنا وسعداء بعودته".

وانتقل كاسيميرو للحديث عن مدربه، وقال: "زيدان صنع التاريخ، لقد فاز بلقبين الموسم الماضي وفي كثير من الأحيان لا ندرك ما حققه زيدان".

ثم أتم "هذا الموسم غريب، الإعداد للموسم لم يكن جيدا ونلعب كل يومين أو 3 أيام وأقدر ما فعله ويفعله زيدان".