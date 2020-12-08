كاسيميرو: سأحب الفوز بالدوري الأوروبي وتعلمنا في ريال مدريد حسم النهائيات

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 - 16:51

كتب : محرر في الجول

كاسيميرو - ميسي - برشلونة - ريال مدريد

يفضل كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد التتويج بالدوري الأوروبي في حال فشل الفريق في التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

كاسيميرو

النادي : ريال مدريد

ويعاني ريال مدريد من موقف صعب حيث يحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 7 نقاط ويحتاج للفوز على ضيفه بروسيا مونشنجلادباخ غدا الأربعاء من أجل التأهل.

وقال كاسيميرو في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مونشنجلادباخ: "لو فشلنا في التأهل في دوري أبطال أوروبا سأحب التتويج بالدوري الأوروبي، لكننا لا نفكر سوى في الفوز غدا".

أخبار متعلقة
مؤتمر زيدان: إقالتي؟ ريال مدريد سيتخذ القرار الأنسب كالعادة جوارديولا: لن يشعر اللاعبون بالتعب في دربي مانشستر رغم الجدول المزدحم ريال مدريد يعلن إصابة جديدة لـ يوفيتش ذا أثليتك: غضب في يونايتد بعد تصريحات رايولا.. والنادي سيرد على الوكيل

واستدرك "نعلم أن مباراة مونشنجلادباخ هي أهم مباراة في السنة وعلينا التعامل معها على أنها مباراة نهائية، وتعلمنا في ريال مدريد أننا لا نلعب النهائيات ولكن نفوز بها".

وواصل "مونشنجلادباخ منافس قوي ويتصدر المجموعة ولذلك علينا احترامه، ولكننا سنلعب على الفوز بالمباراة".

وأعرب كاسيميرو عن سعادته بعودة سيرخيو راموس لتشكيل الفريق في المباراة المرتقبة.

وأوضح "ناتشو ورفائيل فاران يؤديان بشكل جيد، لكن راموس واحد من الأفضل في التاريخ وهو قائد بالنسبة لنا وسعداء بعودته".

وانتقل كاسيميرو للحديث عن مدربه، وقال: "زيدان صنع التاريخ، لقد فاز بلقبين الموسم الماضي وفي كثير من الأحيان لا ندرك ما حققه زيدان".

ثم أتم "هذا الموسم غريب، الإعداد للموسم لم يكن جيدا ونلعب كل يومين أو 3 أيام وأقدر ما فعله ويفعله زيدان".

ريال مدريد كاسيميرو
نرشح لكم
أخر الأخبار
كاسيميرو: سأحب الفوز بالدوري الأوروبي وتعلمنا في ريال مدريد حسم النهائيات 19 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر زيدان: إقالتي؟ ريال مدريد سيتخذ القرار الأنسب كالعادة 35 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
جوارديولا: لن يشعر اللاعبون بالتعب في دربي مانشستر رغم الجدول المزدحم 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي - انتظام العائدين من إصابة كورونا.. اكتفاء مروان وطاهر بتدريبات "الجيم" 46 دقيقة | الدوري المصري
ريال مدريد يعلن إصابة جديدة لـ يوفيتش 50 دقيقة | أوروبا
ذا أثليتك: غضب في يونايتد بعد تصريحات رايولا.. والنادي سيرد على الوكيل 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - عبد الحليم وباتشيكو يجتمعان باللاعبين.. وتدريبات بدنية قوية ساعة | مصر
بيرلو: بوفون يستحق المشاركة أمام برشلونة ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن عقوبة كاف بشأن الشحات وموقفه من السوبر الإفريقي 2 نهائي الكأس - شريف ضمن 22 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش 3 خبر في الجول - الشيخ يوقع على عقود انضمامه لـ الزمالك 4 "حفاظا على قيم النادي".. قناة الزمالك: الإدارة ترفض التعاقد مع الشيخ رغم موافقة باتشيكو
قد ينال إعجابك