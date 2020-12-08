جوارديولا: لن يشعر اللاعبون بالتعب في دربي مانشستر رغم الجدول المزدحم

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 - 16:25

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن الإثارة التي يشهدها دربي مانشستر ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي ستقهر أي تعب يعاني منه لاعبي الفريقين بسبب الجدول المزدحم.

سيتي يدخل مباراة السبت المقبل بعد إراحة لاعبيه في المباراة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ضد مرسيليا مساء الأربعاء لضمان تأهله كمتصدر للمجموعة، بينما يتعين على يونايتد الفوز على لايبزيج أو التعادل معه للتأهل لدور الـ16 من المسابقة.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "في بعض الأحيان نلعب ثلاثة مباريات دون تعافي، وفي بعض الأحيان أربعة".

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وأضاف "إنها مباراة دربي، سنكون مركزين وملتزمين،في هذه المباريات لا يشعر اللاعبون بالتعب، الدربي مباراة خاصة تماما".

وتغنى بيب بالصلابة الدفاعية التي تميز بها فريقه مؤخرا، بعد الحفاظ على نظافة الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في الفوز على فولام 2-0 بداية هذا الأسبوع.

وأوضح المدرب الإسباني "في المباريات القليلة الماضية، كنا أفضل بكثير على مستوى الخط الخلفي".

وشدد "نحن في لحظة جيدة الآن، 4 مباريات و4 شباك نظيفة وتم صنع الكثير من الفرص، لكن يمكننا أن نكون أفضل".

وأكمل "نحن أفضل من شهر مضى ولكن هذا طبيعي بعد أن بدأنا الموسم بدون استعداد".

وواصل "لسنا بعيدين عن صدارة الدوري وقد تأهلنا بالفعل للدور التالي في دوري الأبطال، هذا مهم".

وأتم مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق "الآن، سنحاول ونواصل الاستمرار من أجل المنافسة".

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