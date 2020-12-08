الجونة يعلن تجديد تعاقد والتر بواليا حتى 2023

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 - 12:29

كتب : FilGoal

لاعبو الجونة يحتفلون بهدف والتر بواليا في الزمالك

أعلن نادي الجونة تجديد تعاقد والتر بواليا مهاجم الفريق حتى نهاية موسم 2023.

والتر بواليا

النادي : الجونة

الجونة

وكان والتر بواليا محط أنظار عدد من الأندية خلال سوق الانتقالات الصيفية بعد تألقه مع فريق الجونة.

وساهم بواليا في بقاء الجونة في الدوري المصري بعد منافسة قوية على مراكز الهبوط في نهاية المسابقة.

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وكشف الحساب الرسمي لنادي الجونة "يسعدنا أن نعلن عن تجديد عقد لاعبنا والتر بواليا حتى موسم 2023".

وارتبط اسم والتر بواليا بالانضمام إلى النادي الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية.

وكشف بواليا في وقت سابق في شهر نوفمبر أنه تلقى عرضين بشكل رسمي أحدهما من الترجي التونسي والآخر من فريق كويتي.

بواليا صاحب الـ 25 عاما انضم لـ الجونة قادما من ناكانا الزامبي في بداية الموسم الماضي.

وسجل بواليا 13 هدفا وصنع مرة خلال مشاركته في 30 مباراة في الدوري المصري الموسم الماضي.

ويعد بواليا هو هداف الأجانب في الدوري الموسم الماضي، وثالث الهدافين بشكل عام خلف محمد شريف (14 هدفا) وعبد الله السعيد (17 هدفا).

الجونة والتر بواليا
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