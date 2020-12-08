لاعبو نيوكاسل يعودون لمقر تدريباتهم بعد غلقه بسبب فيروس كورونا

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 - 11:30

كتب : FilGoal

شعار نيوكاسل يونايتد

تم إبلاغ لاعبي نيوكاسل يونايتد بالعودة مرة أخرى إلى مقر تدريبات الفريق بعد إغلاقه لمدة أسبوع على خلفية إصابة عدد من اللاعبين وأعضاء الفريق الأول بفيروس كورونا كوفيد 19.

وأفاد النادي بأن الفريق بات جاهزا للتدرب مرة أخرى استعدادا لمواجهة وست بروميتش ألبيون يوم السبت المقبل.

ولم يكن الفريق قادرا على التدرب استعدادا لمواجهة أستون فيلا يوم الجمعة، وذلك بعد إغلاق مقر التدريبات منذ يوم الإثنين الماضي، وعدم قدرة الفريق على التدرب بشكل طبيعي.

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وكانت مواجهة نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا هي الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز التي تؤجل هذا الموسم بسبب فيروس كورونا منذ استئناف النشاط الكروي.

وتعد مواجهة كريستال بالاس يوم 27 نوفمبر الماضي، هي آخر مباراة خاضها نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي وفاز بها بنتيجة 2-0.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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