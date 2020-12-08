أندية الدوري - طلائع الجيش.. حان وقت العودة للمربع الذهبي

يدخل طلائع الجيش الموسم الجديد بطموحات مرتفعة بعد ما قدمه الفريق في كأس مصر من مستوى رائع حتى المباراة النهائية.

حصل الجيش على وصافة كأس مصر بعد الخسارة أمام الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 2-3، وكان الفريق العسكري قد أقصى بيراميدز في ربع النهائي والزمالك في نصف النهائي.

ويلعب طلائع الجيش لقاء السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه بعد إنجاز الوصول لنهائي كأس مصر للمرة الأولى، ويواجه الأهلي مجددا في مباراة لم يتحدد موعدها بعد.

بعد ما قدمه طلائع الجيش في نهاية الموسم المنقضي فارتفعت الطموحات للعودة مجددا إلى المربع الذهبي بعد غياب 12 عاما والبحث عن المشاركة القارية الأولى.

لم تكن مسيرة الجيش في الدوري بنفس جودة نهاية الموسم، إذ أنهى موسمه في المركز 12 برصيد 41 نقطة ورغم ابتعاده عن مراكز الهبوط بتسع نقاط إلا أنه ظل ينافس حتى الأسابيع الأخيرة.

ولذلك حان وقت ارتفاع الطموحات للفريق العسكري والابتعاد عن البحث عن الوصول للمنطقة الدافئة فقط.

نبذة تاريخية

تأسس نادي الجيش المصري عام 1995 وتم تغيير الاسم إلى طلائع الجيش في موسم صعوده للدوري 2004 - 2005.

منذ صعوده إلى الدوري الممتاز لم يهبط طلائع الجيش في أي مناسبة وحقق المركز العاشر في أول مشاركة بعد تحقيق 7 انتصارات والتعادل في 9 لقاءات والخسارة 10 مرات.

وحقق طلائع الجيش المركز العاشر مرة أخرى موسم 2013 - 2014 وحقق وقتها أقل عدد من الانتصارات في موسم واحد منذ صعوده بالفوز في 5 مباريات فقط وأقل عدد من النقاط إذ حقق 25 نقطة فقط.

وكان أعلى عدد من النقاط حققه طلائع الجيش في موسم بالدوري خلال 2014 - 2015 بـ 52 نقطة لكنه أنهى وقتها الموسم في المركز التاسع ولم يكن ذلك هو المركز الأفضل في تاريخ مشاركاته.

حقق طلائع الجيش المركز الرابع مرتين متتاليين وكان ذلك موسمي 2006 - 2007 و 2007 - 2008، في الأول حققه بـ 44 نقطة والمرة الثانية بـ 51 نقطة.

الصفقات

اكتفى طلائع الجيش بدعم الفريق بـ 9 لاعبين هذا الموسم وهم:

حسين السيد (صفقة انتقال حر بعد رحيله من الأهلي)

عمرو مرعي (إعارة من بيراميدز لمدة موسم)

ناصر منسي (تمديد الإعارة من بيراميدز لموسم جديد)

إسلام جمال (إعارة من الاتحاد السكندري لموسمين)

إسلام محارب (إعارة من الجونة لمدة موسم)

حسن مجدي (من حرس الحدود)

البرتغالي توني جوميز (من حرس الحدود)

المالي إبراهيما كونيه (من حرس الحدود)

مصطفى جمال (من حرس الحدود)

وكان قد رحل عن طلائع الجيش 7 لاعبين بعد انتهاء إعارتهم وهم كريم طارق وأحمد داوودا وكريم ممدوح ومحمد أشرف روقا وأبو بكر ديارا وكيفين موهيري وعمار حمدي.

ويأتي ذلك بجانب رحيل الخماسي محمد جمال بيب ومحمود سامي ومحمد جمال بيبو بتوجيه الشكر للثلاثي، ورحيل أبو المجد بوشا وعاصم صلاح إلى البنك الأهلي.

لاعبون يجب مشاهدتهم

يضم طلائع الجيش كوكبة من اللاعبين الذين يمكنهم إحداث الفارق ويحتاج لرفع سقف طموحاته الموسم المقبل.

في حراسة المرمى يتواجد محمد بسام الذي كان على رادار الانتقال إلى النادي الأهلي، وقدم بسام موسما جيدا مع الفريق العسكري.

كما كان بسام أبرز عناصر الفريق في تأهله إلى نهائي كأس مصر للمرة الأولى في التاريخ، وذلك بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بتألق كبير من حارس المرمى، كما تألق أمام الزمالك في نصف النهائي والأهلي في النهائي.

كما تضم قائمة طلائع الجيش، أحمد عبد الرحمن زولا الذي يتميز باللعب بمركزي الظهير الأيمن والجناح الأيمن.

ويعتبر أحمد سمير جناح الفريق أحد أبرز اللاعبين المتألقين مع الفريق منذ انضمامه، وعمرو جمال مهاجم الفريق.

ومن المتوقع أن يضيف الثلاثي عمرو مرعي وناصر منسي وإسلام محارب القوة الهجومية المنتظرة للفريق.

المدرب

تولى طارق العشري قيادة فريق طلائع الجيش في نوفمبر الماضي وخاض مع الفريق مباراتين فقط.

وقدم العشري مباراتين رائعتين في كأس مصر بعد إقصاء الزمالك من نصف النهائي بالفوز 3-1 ثم الخسارة أمام الأهلي في النهائي بركلات الترجيح.

سبق لطارق العشري قيادة عدد من الفرق المصرية وهم حرس الحدود وإنبي والمقاولون ووادي دجلة والمصري البورسعيدي.

ونجح العشري من قبل في قيادة حرس الحدود إلى التأهل للكونفدرالية الإفريقية، كما نجح في تحقيق إنجاز كبير للفريق العسكري بحصد كأس مصر موسمي 2008 - 2009 و 2009 - 2010 والسوبر المصري 2009.

وبعدما قاد العشري طلائع الجيش في مباراتين وحقق إنجازا غير مسبوق بالتأهل لنهائي كأس مصر لأول مرة والسوبر المصري كذلك حان الوقت أن يكتب تاريخا جديدا مع الجيش.

الاستعداد للموسم

خاض طلائع الجيش مباراة ودية في أخر نوفمبر أمام الإسماعيلي وخسر بهدفين مقابل هدف واحد.

لكنه استعد للموسم الجديد خير استعداد بخوض مباراتين أمام الزمالك والأهلي على الترتيب في كأس مصر.

قدم طلائع الجيش مستوى رائعا في مباراتي كأس مصر ليكن لديه دفعة قوية للأمام في الموسم المقبل.

التصريحات

أعرب طارق العشري عن رضاه لما قدمه الفريق في كأس مصر وتقديم مستوى متميز أمام الزمالك ثم الأهلي والوصول لنهائي البطولة للمرة الأولى في التاريخ.

وقال العشري عقب الخسارة في النهائي: "لدينا كل مقومات النجاح خلال الفترة المقبلة، والتأهل لنهائي كأس مصر هو البداية".

وأضاف "نسعى لتحقيق بطولة أولى لطلائع الجيش وسنركز على ذلك خلال السوبر المصري أمام الأهلي".

وعن طموحاته أتم تصريحاته "أسعى للمنافسة على المربع الذهبي الموسم المقبل، لدينا فريق جيد ومميز ويمكنه تحقيق ذلك".

جدول المباريات

يفتتح طلائع الجيش موسمه في الدوري بمواجهة الجونة على ملعب جهاز الرياضة العسكري في الخامسة من مساء الجمعة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن جدول أول سبع جولات من مسابقة الدوري، ولطلائع الجيش مباريات متوازنة في البداية.

فبعد مواجهة الجونة يلعب طلائع الجيش أمام أسوان ومصر للمقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري على الترتيب.

وفي الجولة السادسة يصطدم طلائع الجيش بمواجهة الزمالك يوم 9 يناير المقبل، بينما يلعب الجولة السابعة أمام وادي دجلة.

أراء الجمهور:

طرح FilGoal.com سؤالا على متابعيه بعرض الصفقات الجديدة لطلائع الجيش وتوقعاتهم للمركز النهائي للفريق في ختام المسابقة.

قال كريم صبحي: "وسط الجدول"، بينما حدد أبانوب ملاك موضحا "المركز الثامن أو السابع".

وتوقع عز الدين مصطفى "المركز العاشر".

شاركنا برأيك في التعليقات ماذا تتوقع لطلائع الجيش في الموسم الجديد وأي مركز سيحتله الفريق بنهاية الموسم؟