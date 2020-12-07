المقاصة يضم الطفل يوسف لبراعم النادي في منحة مجانية

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 23:52

كتب : بسام أبو بكر

الطفل يوسف - تصوير: سهل عبد الرحمن

أعلن نادي مصر للمقاصة عن ضم الطفل يوسف إلى براعم النادي، بعد أن انتشرت صورته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أحمد عبد الخالق رئيس لجنة الكرة والمتحدث الرسمي للمقاصة ورئيس الشركة الراعية، أن يوسف ينضم للنادي الفيومي في منحة مجانية لتحقيق حلمه في ممارسة كرة القدم.

كما صرّح سيد متولي المدير الرياضي للمقاصة عبر القناة الأولى، أن الطفل سيتلقى منحة رياضية شاملة وسينضم لأحد فرق البراعم التابعة للنادي في القاهرة، مع توفير كافة المستلزمات والمهمات الرياضية التي يحتاجها.

وانتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأطفال وهو يقوم بممارسة التدريبات خلف أسوار إحدى الأكاديميات، لنبدأ في FilGoal.com رحلة تتبع لمعرفة من هو هذا الطفل بطل الصورة.

والطفل هو يوسف صاحب الـ 15 عاما.

في البداية تحدثنا مع سهل عبد الرحمن مصور اللقطة والذي يمارس هواية التصوير ليكشف: "قمت بتصوير تلك الصورة منذ سنتين، ولكنني لم أقم بنشرها وقتها".

وأوضح في حديثه مع FilGoal.com "لم أنشرها وقتها لأن جودتها لم تكن عالية، ولكن في إحدى المرات قمت بتصوير سيدة في محطة مترو تحاول منع الركاب من الصعود عبر السلم الكهربائي نظرا لتعطله، وقتها تحدثت مع أحد زملائي عن صورة الطفل وأخبرته بأنني لم أنشرها لأنها ليست مكتملة فنيا وجودتها ليست عالية".

وتابع "وقتها أخبرني بأن صور الشارع لا تحتاج لجودة عالية واقنعني بنشرها، وفعلت ذلك".

الطفل يوسف مصر للمقاصة
نرشح لكم
أخر الأخبار
الإنتاج الحربي: فضلنا بيع عامر لانتهاء عقده بنهاية الموسم.. هدفنا التواجد في أول 10 مراكز 36 دقيقة | الدوري المصري
إبراهيم حسن: موسيماني لم يقدم المنتظر منه مع الأهلي.. وبدر بانون مدافع عادي 37 دقيقة | الدوري المصري
أيمن يونس: لا نبرم الصفقات في الزمالك لإرضاء الجماهير بل لدعم الفريق 51 دقيقة | الدوري المصري
المقاولون: لا نخشى مواجهة النجم لكن نحترم المنافس وندرسه جيدا.. من الصعب تحديد بطل الدوري 51 دقيقة | الدوري المصري
المقاصة يضم الطفل يوسف لبراعم النادي في منحة مجانية 54 دقيقة | مصر
خبر في الجول – تفاصيل عقد ساسي الجديد مع الزمالك.. وموعد التوقيع المنتظر ساعة | مصر
الصحراوي: فخر الدين نصحني بالانضمام إلى الاسماعيلي.. هدفي العودة لمنتخب تونس ساعة | الدوري المصري
تقارير يونانية: لتعويض كوكا.. أولمبياكوس يفكر في استعادة هدافه السابق في يناير ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن عقوبة كاف بشأن الشحات وموقفه من السوبر الإفريقي 2 نهائي الكأس - شريف ضمن 22 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش 3 ميتشو يهنئ موسيماني بدوري الأبطال: قلت لك لن تخسر أبدا 4 خبر في الجول - الشيخ يوقع على عقود انضمامه لـ الزمالك
قد ينال إعجابك