المقاصة يضم الطفل يوسف لبراعم النادي في منحة مجانية

أعلن نادي مصر للمقاصة عن ضم الطفل يوسف إلى براعم النادي، بعد أن انتشرت صورته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أحمد عبد الخالق رئيس لجنة الكرة والمتحدث الرسمي للمقاصة ورئيس الشركة الراعية، أن يوسف ينضم للنادي الفيومي في منحة مجانية لتحقيق حلمه في ممارسة كرة القدم.

كما صرّح سيد متولي المدير الرياضي للمقاصة عبر القناة الأولى، أن الطفل سيتلقى منحة رياضية شاملة وسينضم لأحد فرق البراعم التابعة للنادي في القاهرة، مع توفير كافة المستلزمات والمهمات الرياضية التي يحتاجها.

وانتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأطفال وهو يقوم بممارسة التدريبات خلف أسوار إحدى الأكاديميات، لنبدأ في FilGoal.com رحلة تتبع لمعرفة من هو هذا الطفل بطل الصورة.

والطفل هو يوسف صاحب الـ 15 عاما.

في البداية تحدثنا مع سهل عبد الرحمن مصور اللقطة والذي يمارس هواية التصوير ليكشف: "قمت بتصوير تلك الصورة منذ سنتين، ولكنني لم أقم بنشرها وقتها".

وأوضح في حديثه مع FilGoal.com "لم أنشرها وقتها لأن جودتها لم تكن عالية، ولكن في إحدى المرات قمت بتصوير سيدة في محطة مترو تحاول منع الركاب من الصعود عبر السلم الكهربائي نظرا لتعطله، وقتها تحدثت مع أحد زملائي عن صورة الطفل وأخبرته بأنني لم أنشرها لأنها ليست مكتملة فنيا وجودتها ليست عالية".

وتابع "وقتها أخبرني بأن صور الشارع لا تحتاج لجودة عالية واقنعني بنشرها، وفعلت ذلك".