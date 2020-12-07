حكاية الطفل يوسف.. عاشق كرة القدم "الذي يعمل لمساعدة أسرته"

كان يراقبهم من خلف أسوار إحدى أكاديميات كرة القدم ويحاول تقليدهم، ليس بسبب إعجابه بحركاتهم ولكن لأن يحلم بممارسة كرة القدم.. هنا نتحدث عن الطفل يوسف.

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأطفال وهو يقوم بممارسة التدريبات خلف أسوار إحدى الأكاديميات، لنبدأ في FilGoal.com رحلة تتبع لمعرفة من هو هذا الطفل بطل الصورة.

والطفل هو يوسف صاحب الـ 15 عاما.

كرة القدم للجميع ❤️ Via : sahl bn abdelrhman pic.twitter.com/HJrZ2LtT05 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) December 6, 2020

في البداية تحدثنا مع سهل عبد الرحمن مصور اللقطة والذي يمارس هواية التصوير ليكشف: "قمت بتصوير تلك الصورة منذ سنتين، ولكنني لم أقم بنشرها وقتها".

وأوضح في حديثه مع FilGoal.com "لم أنشرها وقتها لأن جودتها لم تكن عالية، ولكن في إحدى المرات قمت بتصوير سيدة في محطة مترو تحاول منع الركاب من الصعود عبر السلم الكهربائي نظرا لتعطله، وقتها تحدثت مع أحد زملائي عن صورة الطفل وأخبرته بأنني لم أنشرها لأنها ليست مكتملة فنيا وجودتها ليست عالية".

وتابع "وقتها أخبرني بأن صور الشارع لا تحتاج لجودة عالية واقنعني بنشرها، وفعلت ذلك".

مع انتشار صورة الطفل يوسف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغب ضياء بهجت رئيس قطاع الناشئين في نادي أبو رواش في التواصل مع الطفل ورعايته رياضيا.

ويقول ضياء لـ FilGoal.com "تواصلت مع مصور الصورة لمعرفة مكان الطفل ولكنه أخبرني أن الصورة قديمة ولكن الملعب في منطقة الشروق".

واستمر "تواصلت مع أحد أقربائي والذي نجح في الوصول للطفل وجعلني أتواصل مع خال الطفل وعلمت أن أسرته من بني سويف".

يوسف في الـ 15 من عمره عاشق لكرة القدم ويعمل في القاهرة "من أجل مساعدة أسرته ماديا"، وفقا لما ذكره خال الطفل لـ رئيس قطاع الناشئين في أبو رواش.

وقرر ضياء بهجت رعاية الطفل ومنحه طقم رياضي كامل وجعله يسكن في السكن الخاص للاعبين، حسبما كشف لـ FilGoal.com.

ومن المنتظر أن ينتظم يوسف في تدريبات القطاع بداية من يوم الأربعاء المقبل، لتبدأ رحلته مع حلمه بممارسة كرة القدم.