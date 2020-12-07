تقارير يونانية: لتعويض كوكا.. أولمبياكوس يفكر في استعادة هدافه السابق في يناير

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 23:00

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - أولمبياكوس - مانشستر سيتي

يفكر نادي أولمبياكوس في دخول سوق الانتقالات الشتوية للتعاقد مع مهاجم، لتعويض غياب أحمد حسن "كوكا".

أولمبياكوس أعلن في وقتٍ سابق عن معاناة كوكا من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، مما سيتسبب في ابتعاده عن الملاعب حتى نهاية العام.

موقع Gazzetta وموقع Real اليونانيان، ذكرا أن أولمبياكوس يفكر في التعاقد مع كوستاس متروجولو.

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وأوضح التقرير أن الخطوة ستتم لو لم يتعاف كوكا مطلع العام المقبل كما هو منتظَر، ليكون بطل اليونان في حاجة وقتها إلى التعاقد مع مهاجم يكون خيارا ثانيا رفقة المغربي يوسف العربي في خط الهجوم.

وأجمع التقريران أن المرشح الأبرز هو متروجولو الذي لم يشارك في أي مباراة مع فريقه أوليمبيك مرسيليا هذا الموسم.

متروجولو (32 عاما) صاحب الخبرة الدولية الواسعة مع منتخب اليونان، سبق له تمثيل أولمبياكوس بين 2007 و2014، كما لعب له معارا موسم 2014\2015، وسجّل بقميصه 82 هدفا في 186 مباراة إجمالا.

اسم آخر مطروح على الساحة هو تاسوس دوفيكاس (21 عاما) مهاجم فولوس الذي سجّل 5 أهداف في 9 مباريات هذا الموسم.

كما يدخل الدنماركي فيليب زينكرناجل (25 عاما) لاعب بودو جليمت النرويجي في الترشيحات، إذ تابعته إدارة أولمبياكوس خلال الصيف.

يأتي ذلك لعدم اقتناع مسؤولي أولمبياكوس بجاهزية المهاجم البلجيكي هوجو كويبرس للعب دور محوري في الفريق رغم ثقة المدرب فيه.

وكان كوكا قد أصيب بفيروس كورونا في نهاية معسكر منتخب مصر بالتوقف الدولي بشهر نوفمبر الماضي، بعد أن خاض مباراتي توجو.

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