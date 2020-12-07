قبول استقالة محمد عطية من اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 22:07

كتب : أحمد شوقي صلاح

شعار الزمالك

وافق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على قبول استقالة محمد عطية من منصبه كعضو للجنة المؤقتة لإدارة الزمالك.

محمد عطية تقدم باستقالته في الساعات القليلة الماضية، بسبب خلاف في وجهات النظر مع مسؤولي لكرة الجنة في الزمالك. (طالع التفاصيل)

وعقد أشرف صبحي جلسة اليوم الإثنين مع رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك، قبل أن يوافق على استقالة محمد عطية عضو اللجنة.

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ومن المنتظر أن يتولى مستشار بديل لم يُستقر عليه حتى الآن، منصب محمد عطية كعضو في اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قررت إبعاد مجلس الزمالك السابق عن موقعه، وتكليف لجنة مؤقتة برئاسة المستشار أحمد البكري لإدارة النادي مؤقتا لحين إجراء انتخابات جديدة.

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