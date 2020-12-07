خبر في الجول – استقالة شفهية لعضو لجنة إدارة الزمالك

تقدم محمد عطية عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك باستقالة شفهية، وسط محاولات لإثناءه عن قراره.

وعلم FilGoal.com بأن محمد عطية عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، تقدم باستقالته من منصبه بسبب خلاف في وجهات النظر مع لجنة الكرة.

عطية مكلف من اللجنة المؤقتة بالتنسيق بين إدارة النادي ولجنة الكرة برئاسة أيمن يونس لإدارة شؤون فريق كرة القدم.

وتُجرى حاليا محاولات لإثناء عطية عن قراره للتراجع عن فكرة تقديم استقالته بشكل رسمي إلى أشرف صبحي وزير الرياضة.

كانت وزارة الشباب والرياضة قد قررت إبعاء مجلس الزمالك السابق عن موقعه، وتكليف لجنة مؤقتة برئاسة المستشار أحمد البكري لإدارة النادي مؤقتا لحين إجراء انتخابات جديدة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى لبطولة الدوري لموسم 2020/2021.