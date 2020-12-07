أوسيمين يغيب عن نابولي حتى 20 ديسمبر

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 18:57

كتب : FilGoal

فيكتور أوسمين - نابولي

لن يعود فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي للعب مجددا حتى 20 ديسمبر وبالتالي يغيب عن مواجهة فريقه أمام إنتر.

من المتوقع أن يعود أوسيمين يوم مواجهة نابولي أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي.

وكان أوسيمين قد عاد من التوقف الدولي مصابا مع منتخب نيجيريا بإصابة في الكتف ولم يشارك منذ ذلك الوقت.

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وأفادت إذاعة كيس كيس نابولي أنه لن يتم استدعاء أوسيمين لمواجهة ريال سوسيداد مساء الخميس.

وكشفت الإذاعة أن اللاعب سيغيب أيضا عن المواجهتين المقبلتين في الدوري أمام سامبدوريا وإنتر.

وأشار التقرير أن العودة المتوقعة لأوسيمين الفترة المقبلة ستكون في 20 ديسمبر أمام لاتسيو.

ويحتل نابولي المركز الثالث بعد مرور 10 جولات من الدوري الإيطالي برصيد 20 نقطة وبفارق 6 نقاط عن ميلان المتصدر.

وكان قد تم احتساب مواجهة نابولي ويوفنتوس لصالح الأخير بعد غياب نابولي عن المباراة كما تم خصم نقطة من الفريق كعقوبة إدارية.

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