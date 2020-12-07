26 لاعبا انتقلوا من الدرجات الأدنى لـ الممتاز

بعد نهاية فترة القيد، انتقل 26 لاعبا من أندية الدرجات الأدنى لأندية الممتاز.

هؤلاء اللاعبون من المفترض أنهم الأفضل في الدرجات الأدنى، فماذا سيفعلون في الممتاز؟

البداية من بيراميدز، الذي تعاقد مع محمود صابر مهاجم النجوم ولاعب منتخب الشباب لمدة عام على سبيل الإعارة.

الاتحاد السكندري ضم عبد السميع إبراهيم لاعب المنصورة، وعاد إليه هشام صلاح ظهير الفريق الذي كان معارا للرجاء.

دجلة تعاقد مع 4 لاعبين، هم أحمد ميهوب حارس مرمى مركز شباب سمسطا من الدرجة الثالثة، بعد أن قاد الفريق للصعود، وكذلك ثنائي أبو قير للأسمدة محمد جمال الكارتة وإبراهيم رجب "ريعو"، وجناح بني سيوف رضا عبد العال.

الإنتاج الحربي ضم حسن ياسين جناح منتخب السويس، وإسلام جابر مدافع الداخلية، فيما ضم مصر للمقاصة علي وزة لاعب وسط بني سويف ومحمود الغزالي لاعب بورتو السويس، وأحمد متعب مهاجم دمنهور.

إنبي ضم محمد توكل لاعب وسط المنصورة، ومصطفى شلبي صانع ألعاب بترول أسيوط، وإيهاب سمير لاعب طنطا بعد هبوطه مع الفريق.

سيراميكا كليوباترا ضم هداف الدرجة الثالثة أحمد أمين "أوفا" من الشرقية للدخان، ومحمد الحضري حارس النجوم.

المقاولون العرب ضم خالد الحسيني مدافع كليوباترا، وحاتم مولر من ناشئي المنصورة.

سموحة ضم أيضا محمد شوقي لاعب وسط دكرنس، فيما ضم غزل المحلة أحمد عيد لاعب كليوباترا وخالد لطفي مدافع منتخب السويس وعمرو شعبان حارس الرجاء وإيمانويل إيجيبتور لاعب وسط الداخلية.

الجونة ضم مصطفى الصفتي مدافع بني سويف، فيما تعاقد أسوان مع أحمد دحروج ظهير بترول أسيوط واستعار أحمد أيمن من النجوم.