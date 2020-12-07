كراوتش: زيدان دمر بيل

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 15:28

كتب : FilGoal

جاريث بيل - ريال مدريد

أشاد بيتر كراوتش لاعب توتنام السابق بجاريث بيل جناح الفريق الحالي، متهما زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بأنه سبب تراجع مستوى الأخير.

جاريث بيل

النادي : توتنام هوتسبر

وعاد بيل إلى فريق سبيرز بعد 7 مواسم قضاها في العاصمة الإسبانية، عانى فيها من كثرة الإصابات وابتعد عن المشاركة حتى رجع لندن من بوابة ناديه السابق.

وقال كراوتش في حواره مع صحيفة دايلي ميل الإنجليزية:"غير منطقي توقع الناس أن بيل سيعود، بعد 7 سنوات قضاها في إسبانيا، لمستواه السابق الذي أذهلنا. في السنوات التي لعبت فيها معه، لم أر أحدا يمتلك محركا مثل هذا (يقصد سرعة اللاعب)، ينطلق ويرجع، ينطلق ويرجع بسرعة شديدة على مدار 90 دقيقة".

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واستمر "آخر سنتين في مدريد دمره زيدان بإبعاده وهذا أثر على لاعب يحاول الحفاظ على مستواه. الشيء الذي لاحظته أنه ماهر جدا في توقيت وعدد مرات انطلاقه بأقصى سرعة".

وأتم "كلما تابعت توتنام كلما تأكدت من قدرتهم على الفوز بالدوري، بيل سيؤدي دوره بكل تأكيد".

وشارك بيل (31 عاما) في 8 مباريات مع توتنام وسجل هدفين منذ عودته للفريق معارا من ريال مدريد.

ولعب بيل في ساوثامبتون ثم توتنام قبل أن ينضم إلى ريال مدريد في 2013 مقابل 101 مليون يورو ليصبح آنذاك أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ.

وتوج بيل بـ15 لقبا مع ريال مدريد.

جاريث بيل
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