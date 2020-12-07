فينالدوم: نفذت ما طلبه فان دايك

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 14:38

كتب : FilGoal

فينالدوم - فان دايك - ليفربول - وست هام

كشف الهولندي جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول تفاصيل محادثة في غرفة الملابس مع زميله وصديقه فيرجيل فان دايك قبل مباراة وولفرهامبتون.

فينالدوم سجل هدفا في رباعية اكتسح بها ليفربول ضيفه وولفرهامبتون ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد الذي شهد حضور 2000 مشجع لأول مرة منذ مارس الماضي، وظهور فان دايك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وقال فينالدوم لموقع ناديه: "قلت من قبل إن كل هدف سأسجله هذا العام سأخصصه له لأننا جميعًا نفتقده".

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وأضاف "كان من الرائع عودة فان دايك للتواجد في الملعب، قال لي في غرفة الملابس، أريد أن أراك تسجل أمام وولفرهامبتون، فقلت له لا مشكلة".

وركض فينالدوم تجاه زميله فان دايك للاحتفال بالهدف الثاني للحمر في اللقاء.

وعن ظهور الجماهير في ملعب أنفيلد، أوضح "لقد كان من الجيد حقاً أن تعود الجماهير إلى الملعب. كانت لحظة نتطلع إليها منذ فترة طويلة، لذا منذ اللحظة الأولى عندما سمعنا أن الجماهير سُمح لها بالدخول إلى الملعب ونحن متحمسين بالفعل".

وواصل "كان من الجيد الظهور أمامهم بهذا المستوى الجيد والفوز 4-0".

وأتم "التشجيع والصخب الذي أحدثوه كان لا يصدق أنه صادر من 2000 شخص فقط.

محمد صلاح سجل هدف ليفربول الأول، قبل أن يضيف فينالدوم، وجويل ماتيب الثاني والثالث، ثم هدف رابع عكسي عن طريق نيلسون سيميدو.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ24 في صدارة الترتيب بالتساوي مع توتنام.

جيني فينالدوم ليفربول وولفرهامبتون
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