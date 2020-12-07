سكاي: ممثلو لينجارد يحاولون إقناع يونايتد بإعارته خلال يناير.. وسوسيداد ضمن المهتمين

يحاول ممثلو جيسي لينجارد لاعب مانشستر يونايتد إقناع إدارة الفريق بترك اللاعب يرحل على سبيل الإعارة خلال شهر يناير المقبل. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وقال التقرير إن ريال سوسيداد أحد الأندية المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ27 عاما.

وينتهي عقد لينجارد مع مانشستر يونايتد في الصيف المقبل، في حين أن النادي يمتلك بندا يسمح له بتجديد عقد اللاعب لعام إضافي.

وأشار التقرير إلى أن عدم حصول اللاعب على أي فرصة مع الفريق يدفعه للبحث عن إعارة حتى نهاية الموسم.

وكشف التقرير عن وجود عدة أندية مهتمة بالحصول على خدمات الدولي الإنجليزي من بينها ريال سوسيداد الإسباني.

وعقد ممثلو اللاعب عدة مفاوضات مع أندية في إنجلترا وأوروبا خلال الصيف الماضي لكن لم يتمكنوا من إيجاد أي عرض له.

ولم يشارك لينجارد في أي مباراة مع مانشستر يونايتد في الدوري أو دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري رغم أنه ضمن قائمة الفريق وتواجد على مقاعد البدلاء مرتين في الجولتين الثالثة والرابعة في الدوري، ومرة وحيدة ضد باريس سان جيرمان في دوري الأبطال.

ولعب لينجارد بقميص يونايتد مرتين هذا الموسم في كأس الرابطة الإنجليزية، إذ شارك ضد لوتون في المباراة كاملة، ولعب 9 دقائق كبديل ضد برايتون في الجولة الرابعة من الكأس.

ولعب لينجارد بقميص يونايتد في 209 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 33 هدفا وصنع 20 آخرين.