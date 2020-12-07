مارتن كيون: لقطة بارتي توضح أن عقلية الفريق الكروية لا تعمل

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 13:18

كتب : FilGoal

توماس بارتي - أرسنال - توتنام

قال مارتن كيون نجم أرسنال السابق إن سون هيونج مين لاعب توتنام كان لديه وقتا كافيا ليحسب زوايا هدفه الأول، كما أشار إلى أن لقطة توماس بارتي أثناء الهدف الثاني تدل على أن عقلية الفريق الكروية لا تعمل.

وصرح كيون لصحيفة "دايلي ميل" قائلا: "هدف سون الأول كان رائعا، لكن لم يواجهه أحد بقميص أرسنال، كان لديه الوقت الكافي لكي يخرج منقلة ويحسب زوايا تسديدته".

وواصل "بعد ذلك الهدف الثاني كان نسخة من الأول، أرسنال خسر الاستحواذ في مكان متقدم للغاية من الملعب، وتم عقابه بهجمة مرتدة، توماس بارتي كان يسير للخارج لأنه مصاب، وهذا دليل على أن عقلية الفريق الكروية لا تعمل".

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وأكمل "ظهيرا أرسنال كيران تيرني وهيكتور بيليرين طارا للأمام كما لو أنهما يلعبان كجناحين، فجأة، كرة واحدة خرجت وكان الموقف 4 ضد 2 لصالح توتنام".

وتابع "هل كان التواصل هو السبب؟ أرسنال شجع المنافس على تلك اللعبة".

وأتم "أرسنال كان لديه نسبة استحواذ 70% لكن توتنام علم كيف يلعب بدون الكرة، وضع درعا، حتى هاري كين كان لديه لمسات داخل منطقة جزاء فريقه أكثر من منطقة جزاء المنافس".

أرسنال خسر بنتيجة 2-0 في ديربي لندن أمام توتنام، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع توتنام رصيده من النقاط إلى 24 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 13 نقطة في المركز الـ15.

وسجل أرسنال هدفين فقط في آخر خمس مواجهات له في الدوري، وحصد 4 نقاط وخسر 3 مرات.

وخرج توماس بارتي مصابا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول ليشارك داني سيبايوس قبل نهاية الشوط الأول بلحظات.

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