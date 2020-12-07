كلوب يتغنى بما قدمه صلاح أمام وولفرهامبتون

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 12:00

كتب : FilGoal

محمد صلاح يسجل ويحتفل بهدف ليفربول في ولفرهامبتون

تغنى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بما قدمه مهاجمه محمد صلاح في مباراة وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 11 من المسابقة التي فاز بها فريقه 4-0، وسجل هدفا وصنع مثله.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة أمازون: "لست متفاجئا من أداء صلاح".

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وأضاف "صلاح لاعب استثنائي، كل أهدافه وتمريراته الحاسمة رائعة".

وأكمل المدرب الألماني "الهدف الذي صنعه لجويل ماتيب بعد كرة ثابنة كان رائعًا حقا".

وأتم كلوب "صلاح قدم مباراة جيدة للغاية أمام وولفرهامبتون".

وعادت الجماهير لمدرجات أنفيلد، وعاد ليفربول للانتصارات على حساب ولفرهامباون بنتيجة كاسحة.

فاز ليفربول على ولفرهامبتون بأربعة أهداف مقابل لا شيء على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

النجم المصري سجل هدف ليفربول الأول، قبل أن يضيف جورجينو فينالدوم، وجويل ماتيب، وهدف رابع عكسي عن طريق نيلسون سيميدو.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 9 أهداف، ليحتل المركز الثالث في جدول هدافي المسابقة، خلف دومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون المتصدر بـ11 هدفا، والوصيف هيونج مين سون جناح توتنام صاحب الـ10 أهداف.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ24 في صدارة الترتيب بالتساوي مع توتنام، فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة الـ17 في المركز العاشر.

محمد صلاح ليفربول وولفرهامبتون
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