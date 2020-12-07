تعرف على تقييم صلاح أمام وولفرهامبتون من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 10:53

كتب : FilGoal

محمد صلاح يسجل ويحتفل بهدف ليفربول في ولفرهامبتون

نجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في التسجيل بشباك وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 11 من المسابقة التي فاز بها فريقه 4-0، وسجل هدفا وصنع مثله.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام وولفرهامبتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري دار في فلك الـ8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ8.2 درجة من عشرة، كأفضل لاعبي ليفربول رفقة جيني فينالدوم صاحب الهدف الثاني الرائع، والذي حصد التقييم نفسه.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 9 أهداف، ليحتل المركز الثالث في جدول هدافي المسابقة، خلف دومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون المتصدر بـ11 هدفا، والوصيف هيونج مين سون جناح توتنام صاحب الـ10 أهداف.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، يتصدر جدول المسابقة بالمشاركة مع توتنام بعد مرور 11 جولة.

ويستعد ليفربول لملاقاة ميتلاند في ختام جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

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