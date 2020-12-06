بسبب كورونا.. إقصاء نواذيبو من الكونفدرالية وتأهل كوتوكو

بسبب فيروس كورونا، اعتبار نواذيبو الموريتاني منسحبا وتأهل فريق أشانتي كوتوكو للدور الثاني التمهيدي من الكونفدرالية الإفريقية.

ولم يحضر فريق نواذيبو إلى ملعب المباراة، ليعلن حكم اللقاء إنهاء المباراة واعتبار الفريق الموريتاني منسحبا، ما يعني تأهل أشانتي كوتوكو.

نواذيبو أعلن اكتشاف 5 حالات مًصابة بفيروس كورونا في الفريق، ليضطر إلى السفر لـ غانا بـ 16 لاعبا فقط.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لم يعترف بنتائج المسحات، وبإجراء مسحة جديدة، أظهرت إصابة الحارس الوحيد المتبقي في قائمة الفريق بفيروس كورونا، ليتعذر على نواذيبو خوض المباراة حسب لائحة الاتحاد الإفريقي.

لائحة الاتحاد الإفريقي للبطولة قالت "بعد زيادة عدد اللاعبين في القائمة ، سيتم تطبيق القاعدة التالية ، والتي تتوافق مع قوانين اللعبة ، على جميع مسابقات كاف : يتعين على الفريق التأكد من وجود قائمة من 11 لاعبًا على الأقل (بما في ذلك حارس مرمى واحد) + 4 بدلاء للمشاركة في أي مباراة وهذا بغض النظر عن عدد اللاعبين الذين كانت نتيجة اختبار PCR الخاص بـ كورونا إيجابية بالنسبة لهم ".

"في حالة عدم تمكن الفريق من المشاركة في المباراة ، سيتم تحديد نتيجة المباراة وفقًا للمعايير التالية ".

"إذا لم يكن لدى الفريق الحد الأدنى لعدد اللاعبين (11 لاعبًا بما في ذلك حارس مرمى واحد + 4 بدلاء) للعب مباراة ، فسيتم اعتبار الفريق قد خسر المباراة 2-0 ".

"في حالة عدم تمكن الفريق المشارك من السفر إلى البلد المضيف و / أو مكان المباراة بسبب أي سفر أو قيود أخرى تتعلق بـ فيروس كورونا ، فسيتم اعتبار الفريق المشارك قد خسر المباراة 2-0 ".

"في حالة عدم تمكن الفريق المضيف من تنظيم مباراة أو عدم تفويض حكومته لاستقبال فريق آخر ، يُعتبر الفريق المضيف قد خسر المباراة 2-0 ".

"في الحالات الاستثنائية ، يجب استشارة اللجنة المنظمة لاتخاذ القرار النهائي ".

نواذيبو كان قد تعادل في موريتانيا مع أشانتي كوتوكو بهدف لكل فريق، لكن بتنفيذ قرار الحكم باعتبار الفريق منسحبا، فقد تأهل أشانتي إلى الدور التالي من البطولة بانتظار قرار نهائي من "كاف".

كان نواذيبو قد تأهل لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية في الموسم الماضي كأول فريق موريتاني يبلغ هذا الدور من البطولة في التاريخ، قبل أن يخرج من المجموعة التي ضمت فريقي النادي المصري وبيراميدز المصريين فيها.