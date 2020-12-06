سون عن هدفه الرائع أمام أرسنال: فكرت في التسجيل منذ استلام الكرة

الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 20:48

كتب : FilGoal

سون - توتنام - أرسنال

تحدث سون هيونج مين نجم توتنام عن هدفه الرائع الذي سجله في شباك أرسنال خلال مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي.

سون هيونج مين

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وفاز توتنام على أرسنال بثنائية دون رد في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

وقال سون عقب المباراة لقناة سكاي سبورتس: "كنت أفكر في تسجيل الهدف منذ استلامي للكرة في وسط الملعب".

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وأضاف "بالطبع سجلت هدفا رائعا ولكننا عملنا بشدة لكي أسجل هذا الهدف".

وأكمل "نعمل بكل جد من أجل أن نصل إلى رقم قياسي أنا وهاري كين من حيث تسجيل وصناعة الأهداف لبعضنا العبض".

وأتم تصريحاته "هاري كين أيضا يسجل أهدافا رائعة ولعبه بجواري يساعدني كثيرا في الملعب".

وسجل هاري كين من صانعة سون وكذلك النجم الكوري سجل من صناعة المهاجم الإنجليزي المميز أمام أرسنال.

سون الدوري الإنجليزي توتنام
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