تشكيل ليفربول – صلاح أساسي وكيلير يحرس المرمى أمام ولفرهامبتون

الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 20:23

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف كورتيس جونز ضد أياكس

يقود محمد صلاح هجوم ليفربول بجانب روبيرتو فيرمينو وساديو ماني، فيما يحرس كاوميل كيلير المرمى.

أعلن يورجن كلوب تشكيل ليفربول لمواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي بعد قليل.

تشكيل ليفربول شهد تواجد الحارس كاوميل كيلير في الدوري لأول مرة بعدما خاض مباراة أياكس السابقة في دوري أبطال وسط غياب أليسون.

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محمد صلاح يقود الهجوم بجانب فيرمينو وماني، فيما يتواجد ديوجو جوتا على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: كاومين كيلير.

الدفاع: أندرو روبيرتسون – فابينيو – جويل ماتيب – نيكو ويليامز.

الوسط: جوردان هندرسون – جورجينو فينالدوم – كورتيس جونز.

الهجوم: محمد صلاح – فيرمينو – ساديو ماني.

في إنجلترا ليفربول ولفرهامبتون
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