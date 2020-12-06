فاردي يخطف الثلاث نقاط لـ ليستر أمام شيفلد في +90

الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 18:26

كتب : FilGoal

احتفال فاردي بالهدف القاتل أمام شيفلد

نجح جايمي فاردي في خطف نقاط مباراة فريقه ليستر سيتي أمام شيفلد يونايتد في +90.

جايمي فاردي

النادي : ليستر سيتي

ليستر سيتي

وتغلب ليستر على شيفلد بهدفين مقابل هدف واحد في الوقت القاتل ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

ورفع ليستر رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث مؤقتا وبفارق نقطة عن تشيلسي المتصدر.

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وافتتح أيوزي بيريز التسجيل لفريق ليستر سيتي في الدقيقة 24 قبل أن يعادل أوليفير ماكبوري سريعا في الدقيقة 26.

وكاد اللقاء أن ينتهي بالتعادل بين الفريقين لكن جايمي فاردي خطف هدف الفوز في الدقيقة 90.

وبذلك يتذيل شيفلد يونايتد الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط من 11 مباراة.

ويستضيف ليستر فريق برايتون في الجولة 12 من الدوري الأسبوع المقبل.

ليستر فاردي
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