أسوان لـ في الجول: طلبنا خوض مبارياتنا على بتروسبورت.. و3 أسباب تدفعنا للعب في القاهرة
الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 16:26
كتب : رضا السنباطي
كشف مصطفى أمين المشرف العام على الكرة في أسوان، عن تقدُم ناديه بطلب لتغيير ملعب الفريق الأساسي.
وصرّح أمين لـ FilGoal.com: "طلبنا أن يكون ملعب بتروسبورت هو ملعب أسوان في الدوري الممتاز، بعد أن اخترنا ملعب السكة الحديد في وقتٍ سابق".
وأوضح: "هناك 3 أسباب دفعتنا لعدم اللعب على استاد أسوان هذا الموسم".
وتابع: "أول هذه الأسباب هي عدم انتظام الطيران الداخلي، إذ توجد رحلة واحدة يومية فقط".
وأكمل: "وثاني الأسباب هو عدم توافر المسحات الطبية في أسوان".
وأتم: "وأخيرا، إقامة المباريات كل 4 أيام، وهو ما سيكون ضغطا كبيرا على اللاعبين ويسبب لهم الإرهاق".
ويلعب أسوان 4 مباريات على ملعبه في الجولات السبعة الأولى التي أعلن عن مواعيدها الاتحاد المصري لكرة القدم، في مواجهة طلائع الجيش، والجونة، والإسماعيلي، وغزل المحلة.
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