أسوان لـ في الجول: طلبنا خوض مبارياتنا على بتروسبورت.. و3 أسباب تدفعنا للعب في القاهرة

كشف مصطفى أمين المشرف العام على الكرة في أسوان، عن تقدُم ناديه بطلب لتغيير ملعب الفريق الأساسي.

وصرّح أمين لـ FilGoal.com: "طلبنا أن يكون ملعب بتروسبورت هو ملعب أسوان في الدوري الممتاز، بعد أن اخترنا ملعب السكة الحديد في وقتٍ سابق".

وأوضح: "هناك 3 أسباب دفعتنا لعدم اللعب على استاد أسوان هذا الموسم".

وتابع: "أول هذه الأسباب هي عدم انتظام الطيران الداخلي، إذ توجد رحلة واحدة يومية فقط".

وأكمل: "وثاني الأسباب هو عدم توافر المسحات الطبية في أسوان".

وأتم: "وأخيرا، إقامة المباريات كل 4 أيام، وهو ما سيكون ضغطا كبيرا على اللاعبين ويسبب لهم الإرهاق".

ويلعب أسوان 4 مباريات على ملعبه في الجولات السبعة الأولى التي أعلن عن مواعيدها الاتحاد المصري لكرة القدم، في مواجهة طلائع الجيش، والجونة، والإسماعيلي، وغزل المحلة.

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