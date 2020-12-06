انتظام الونش في تدريبات الزمالك

عاد محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك لتدريبات الفريق الجماعية، بعد تعافيه من فيروس كورونا.

واستعد الونش مع زملائه لمباراة المقاولون العرب يوم السبت المقبل في الجولة الأولى من الدوري.

وكانت عينة الونش قد جاءت إيجابية قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليغيب عن الزمالك في نهائي القرن.

كما غاب الونش عن مباراة الزمالك التي خسرها أمام طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر.

وكان الزمالك قد استقر على تعديل عقد الونش في ظل المستويات الجيدة التي قدّمها مؤخرا وفقا لما علمه FilGoal.com.