مدرب الأهلي: موسيماني مقتنع جدا بمروان محسن.. إنه مثل بنزيمة وفيرمينو

أوضح سامي قمصان المدرب المساعد بالأهلي أن مروان محسن مهاجم الفريق يحظى بقناعة كبيرة لدى المدير الفني بيتسو موسيماني.

وصرح قمصان عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "لا يوجد خلافات بيني وبين موسيماني، دوري توضيح بعض الأمور للمدرب، فالجهاز الفني يعيش المباراة وأحداثها وسط توتر وقلق، كان لدي وجهة نظر في مباراة الطلائع بنهائي كأس مصر، وثبت أنها الأصح، مثل أن ندفع برأس حربة ثان بجوار مروان محسن وينتقل كهربا للطرف، فالأمر لا يخص مروان محسن فقط".

وأضاف "إجمالا مروان محسن أدى بشكل مميز جدا، صنع الهدف وفرصة أخرى لـ أفشة وعانى من سوء حظ في فرصتين، وكان مميزا في الكرات الثابتة هجوما ودفاعا".

وتابع "موسيماني مقتنع جدا بمروان محسن، لأنه يفتح مساحات لزملائه القادمين من الخلف، هناك مدربون يميلون لهذه النوعية من المهاجمين مثل بنزيمة في ريال مدريد وفيرمينو في ليفربول، هذه أفكار المدربين".

وواصل "هناك مدربون يحبون المهاجم الهداف، وبشكل عام نسبة تهديف مروان محسن مع موسيماني مميزة عن الفترة الماضية، لقد سجل في الوداد وهدفين في الدوري".

وفسر مدرب الأهلي قرار الدفع بالمدافع المغربي بدر بانون أساسيا في المباراة النهائية للكأس، قائلا "ياسر إبراهيم أدى بشكل مميز أمام الوداد والزمالك والدوري، وموسيماني يريد خلق دوافع للاعبين، وأن يدخل الجدد في أجواء المباريات".

وتابع "بدر بانون لاعب يتمتع بخبرات كبيرة، ويجيد بدء الهجمة بسرعة وإتقان من الخلف إضافة إلى تميزه في الكرات الثابتة".

وشدد سامي قمصان "لا قلق من إشراك أي لاعب خاصة أننا درسنا فريق الطلائع ونختار اللاعبين الأنسب وفقا لكل منافس. موسيماني يحب كل اللاعبين ومقتنع بهم فهم من أفضل لاعبي مصر وإفريقيا، ولا يحمل أمرا شخصيا لأحد".

وتوج الأهلي بكأس مصر بركلات الترجيح بعد تعادله مع طلائع الجيش 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

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